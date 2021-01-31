Türkiye Yeni haftada hava nasıl olacak? 5 günlük hava tahmin raporu

Yeni haftada hava nasıl olacak? 5 günlük hava tahmin raporu

Türkiye

Yeni haftada hava nasıl olacak? 5 günlük hava tahmin raporu

Bugün 1 Şubat 2021 Pazartesi. Yeni haftada hava durumu nasıl olacak sorusu vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılıyor. Meteoroloji tarafından yayımlanan son verilere göre pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Çanakkale illeri ile Edremit Körfezi çevresinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

31 Ocak 2021, Pazar 19:08 Son Güncelleme:
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Son günlerde etkili olan yağışlı havanın ardından barajlardan sevindiren haberler peş peşe gelmişti. Vatandaşlar yeni haftanın ilk gününde, hava durumu nasıl olacak sorusunu merak edip araştırıyor.

Meteoroloji tarafından yayımlanan son verilere göre haftanın ilk üç günü belli bölgelerde sağanak yağış etkili olacak. Marmara ve Ege kıyı bölgelerinde sağanak yağış bekleniyor. Perşembe ve cuma günü ise yurt genelinde sıcak hava etkili olacak.

Hafta genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Pazartesi günü başta İstanbul olmak üzere kıyı kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor. İzmir, Çanakkale, Antalya'da sağanak yağış etkili olacak. Ankara'da ise güneşli bir hava var. Yurt genelinde kar yağışı beklenmiyor.

Sağanak yağış salı günü de devam edecek. Özellikle Antalya'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Çarşamba günü sağanak yağış Ege ve Marmara'da etkisini gösterecek.

Perşembe günü ise yurdun büyük bölümünde güneşli hava etkili olacak. Mardin, Batman, Siirt, Şırnak ve Hakkari'de sağanak yağış etkili olacak.

Cuma günü yağışlar bu kez kuzey bölüme kayıyor. Samsun başta olmak üzere kıyı bölgelerde sağanak yağış etkili olacak.

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