Yeni haftada hava nasıl olacak? Çarşamba gününden itibaren...

Yeni haftada hava nasıl olacak sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmeye göre, 10 - 16 Mayıs tarihleri arasında hava sıcaklıklarının azalarak kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyretmesi, hafta ortasından itibaren artarak mevsim normalleri üzerine çıkması bekleniyor. Hafta genelinde ise güneşli ve bulutlu bir hava etkili olacak.

10 Mayıs Pazartesi ve 11 Mayıs Salı günü gece ve sabah saatlerinde Erzurum, Erzincan, Ağrı, Kars ve Ardahan çevrelerinde sıcaklıkların yer yer sıfır derece ve altına düşeceği tahmin ediliyor. Başta üreticiler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların, zirai don riskine karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

YAĞIŞ BİTİYOR SICAKLIKLAR BAŞLIYOR

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, canlı yayınında son hava durumu raporunu açıkladı. Yarından itibaren yağışların Türkiye'yi terk edeceğini belirten Prof. Dr. Şen, çarşamba gününden sonra ise sıcaklıkların yükselmeye başlayacağını vurguladı.

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, CNN Türk canlı yayınında şu uyarılarda bulundu:

''Bugün önemli iki şey var. Birincisi Doğu Karadeniz yaylalarına kar yağacak bugün ve bu gece. Bir soğuma var. Yaylalara çıkan ve orada yaşayan vatandaşlar bugün ve bu gece kar yağışı görebilecekler. İkinci önemli şey Orta ve Doğu Karadeniz'de yani Samsun'dan başlayıp Ordu, Giresun, Rize, Trabzon ve Artvin civarlarında kuvvetli yağışa dikkat etmemiz lazım bugün. Yağışlar biraz kuvvetli. Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde, İç Anadolu'nun doğu kesimleri, Doğu Anadolu'da yağış var. Yağışlar Doğu Anadolu'da gök gürültülü, yerel sağanaklar şeklinde olacak. Yerel sağanaklarda biraz su baskını riski olabilir.

Yarından itibaren yağış Türkiye'yi terk ediyor. Hatta bayramın birinci gününe kadar yağış yok. ama sıcaklıklar hemen yükselmiyor. Kuzey bölgelerde düşüyor. Kuzeyli rüzgarlardan dolayı bu biraz daha devam edecek. Ne zamana kadar? Çarşamba gününe kadar. Çarşamba günü ısınma başlıyor Türkiye'de ama birdenbire böyle büyük ısınma değil. Güney Ege ve Akdeniz bölgesinde, Akdeniz'in doğusunda güneş radyasyonlarına dikkat etmemiz lazım. Burada güneş radyasyonu 8 ve 9'un üzerinde ultraviyole dediğimiz, diğer bölgelerde şu an böyle bir tehlike yok.''