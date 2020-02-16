Yeni haftada hava nasıl olacak? Meteoroloji hava durumu raporu

Vatandaşlar yeni haftada havanın nasıl olacağını merak ediyor. Meteoroloji tarafından yeni haftanın hava durumu yayımlandı. Rapora göre yeni haftanın ilk üç gününde yurdun büyük kesiminde güneşli hava etkisini gösterecek. Başta İstanbul olmak üzere Ankara, İzmir, Antalya çarşamba gününe kadar güneşli havanın etkisinde olacak. Antalya şimdiden ısınmaya başlayacak ve çarşamba günü hava sıcaklığı 18 dereceye kadar çıkacak. Doğu Anadolu Bölgesi için geçtiğimiz haftalarda sık sık çığ uyarısı verilmişti. Bu hafta boyunca da yoğun kar yağışı nedeniyle çığ tehlikesi devam ediyor.

İşte meteoroloji tarafından yayımlanan 17 - 21 Şubat 2020 hava durumu raporuna göre yurtta beklenen hava sıcaklıkları.

Yeni haftaya yurdun büyük bölümü güneşli başlayacak. Güneşli hava çarşamba gününe kadar etkisini göstermeye devam edecek. Doğu Anadolu ve Güneydoğu’da yağışlar devam edecek. Doğu Anadolu'da kar, Güneydoğu'da karla karışık yağmur etkisini gösterecek.

Sıcaklıklar 15 derecenin üzerine çıkacak

Doğu Anadolu'da özellikle Bitlis-Van-Hakkari dolaylarında kar yağışı kuvvetli olacak. Çığ riskine karşı vatandaşların dikkatli olması gerekiyor.

Yeni haftada sıcaklıklar normalin üzerinde olacak. Marmara’nın güneyinde, Kıyı Ege’de, Akdeniz’de sıcaklıklar 15 derecenin üzerine çıkacak. Perşembe günü ise güneş bu kez Doğu'da etkisini gösterecek.