Yeni haftada hava nasıl olacak? Meteoroloji hava durumu raporu
Bir hafta sonunu daha geride bıraktık. İstanbullular cumartesi günü güneşle birlikte güzel havanın tadını çıkardı. Pazar günü ise hava biraz daha kapalıydı. Şimdi, İstanbullular ve vatandaşlar yeni haftanın hava durumunu merak ediyor. Beklenen hava durumu raporu meteoroloji tarafından yayımlandı. İşte tüm yurtta beklenen yeni haftanın hava durumu raporu..
16 Şubat 2020, Pazar 19:55 Son Güncelleme:
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Vatandaşlar yeni haftada havanın nasıl olacağını merak ediyor. Meteoroloji tarafından yeni haftanın hava durumu yayımlandı. Rapora göre yeni haftanın ilk üç gününde yurdun büyük kesiminde güneşli hava etkisini gösterecek. Başta İstanbul olmak üzere Ankara, İzmir, Antalya çarşamba gününe kadar güneşli havanın etkisinde olacak. Antalya şimdiden ısınmaya başlayacak ve çarşamba günü hava sıcaklığı 18 dereceye kadar çıkacak. Doğu Anadolu Bölgesi için geçtiğimiz haftalarda sık sık çığ uyarısı verilmişti. Bu hafta boyunca da yoğun kar yağışı nedeniyle çığ tehlikesi devam ediyor.
Yeni haftada hava nasıl olacak?
İşte meteoroloji tarafından yayımlanan 17 - 21 Şubat 2020 hava durumu raporuna göre yurtta beklenen hava sıcaklıkları.
Yeni haftaya yurdun büyük bölümü güneşli başlayacak. Güneşli hava çarşamba gününe kadar etkisini göstermeye devam edecek. Doğu Anadolu ve Güneydoğu’da yağışlar devam edecek. Doğu Anadolu'da kar, Güneydoğu'da karla karışık yağmur etkisini gösterecek.
Sıcaklıklar 15 derecenin üzerine çıkacak
Doğu Anadolu'da özellikle Bitlis-Van-Hakkari dolaylarında kar yağışı kuvvetli olacak. Çığ riskine karşı vatandaşların dikkatli olması gerekiyor.
Yeni haftada sıcaklıklar normalin üzerinde olacak. Marmara’nın güneyinde, Kıyı Ege’de, Akdeniz’de sıcaklıklar 15 derecenin üzerine çıkacak. Perşembe günü ise güneş bu kez Doğu'da etkisini gösterecek.