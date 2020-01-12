Yeni haftada hava nasıl olacak? Meteoroloji'den hava durumu uyarısı
Vatandaşlar yeni haftanın hava durumunu merak ediyor. Meteoroloji, yeni haftanın hava durumu raporunu yayımladı. 13 - 17 Ocak 2020 hava tahmin raporuna bakıldığında yeni haftanın ilk gününde hafta sonundan kalma sıcak hava devam edecek. Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde ise ciddi düşüşler olacak ve hava sıcaklığı eksi derecelere düşüyor. Mega şehir İstanbul'da ise çarşamba gününe kadar güneşli hava etkili olmaya devam edecek. Hafta sonuna yaklaştıkça perşembe ve cuma günleri yağışlı hava etkili olacak. İşte 13 - 17 Ocak 2020 haftasının hava durumu raporu..
Meteoroloji, yeni haftanın hava durumu raporunu yayımladı. Yeni haftanın ilk gününde hafta sonundan kalma sıcak hava etkisini göstermeye devam edecek. Orta ve kuzey bölgelerdeki hava durumunda bir değişim beklenmiyor. Diğer bölgelerimize baktığımızda ise, Ege, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu haftanın ilk gününde sıfırın altında başlayacak.
İşte bölgelerimizde beklenen tahmini hava durumları:
Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde ise hava -15 derecelere kadar iniyor. Yurdun büyük kısmında yağış beklenmiyor.
Yağış Orta ve Doğu Karadeniz’de çoğunlukla yağmur şeklinde olacak.
Doğu Karadeniz’de Gümüşhane-Bayburt çevreleri ile Doğu Anadolu’da Hakkari dolaylarında kar ihtimali var.
Yüksek basınç etkisiyle gece ayaz, sabah saatlerinde ise sis bekleniyor. Gün içerisinde güneş görülüyor.