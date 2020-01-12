Yeni haftada hava nasıl olacak? Meteoroloji'den hava durumu uyarısı Vatandaşlar yeni haftanın hava durumunu merak ediyor. Meteoroloji, yeni haftanın hava durumu raporunu yayımladı. 13 - 17 Ocak 2020 hava tahmin raporuna bakıldığında yeni haftanın ilk gününde hafta sonundan kalma sıcak hava devam edecek. Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde ise ciddi düşüşler olacak ve hava sıcaklığı eksi derecelere düşüyor. Mega şehir İstanbul'da ise çarşamba gününe kadar güneşli hava etkili olmaya devam edecek. Hafta sonuna yaklaştıkça perşembe ve cuma günleri yağışlı hava etkili olacak. İşte 13 - 17 Ocak 2020 haftasının hava durumu raporu..