Yeni haftanın ilk gününde hava nasıl olacak? Meteoroloji'den yeni hafta raporu Meteoroloji, yeni haftanın hava durumu raporunu yayımladı. Meteoroloji tarafından yayımlanan hava raporuna göre, geçen hafta genelinde etkisini gösteren yağışlı hava bu hafta etkisini yitirecek