Kanal D'nin sevilen dizisi Yeni Hayat'ın 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni Hayat dizisi 5. bölüm'de: Yasemin ve Adem'in arasındaki bağ giderek güçlenir. Gördüğü kabustan uyanan Yasemin'i yatağının başında onu şefkat ile sarmalayan Adem beklemektedir.

Yeni Hayat 5. bölüm fragmanı



