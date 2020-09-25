Magazin Yeni Hayat 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yasemin, Adem'in korunaklı ellerinde

Yeni Hayat 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yasemin, Adem'in korunaklı ellerinde

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Yeni Hayat 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yasemin, Adem'in korunaklı ellerinde

Kanal D’nin farklı hikayesi ve oyunculukları ile izleyicinin ilgisini çeken Yeni Hayat dizisi 4. bölümü ile izleyicisiyle buluştu. Yasemin’in kaçırılmış olması herkesi harekete geçirir. Timur ne olursa olsun karısını kurtaracaktır. Gereken yardımı ve desteği Adem’den talep eder. Adem kaçırılmadaki tüm şüphelerine rağmen bu durumu Timur’un güvenini kazanıp, yerini sağlamlaştırmak ve sonrasında da onun karanlık işlerini çözebileceği bir fırsat olarak görür. Tüm bunlar yaşanırken Yasemin ona hazırlanan kötü sondan habersiz yeni hayatına bir adım daha yaklaştığını düşünmektedir. Yeni Hayat 4. bölümde bunlar yaşanırken dizinin sevenleri Yeni Hayat 5. bölüm fragmanını izlemek için aramalara başladı. Yeni Hayat 4. bölüm ve Yeni Hayat 5: bölüm fragmanı haberimizde...

25 Eylül 2020, Cuma 19:18 Son Güncelleme:
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Kanal D'nin sevilen dizisi Yeni Hayat'ın 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni Hayat dizisi 5. bölüm'de: Yasemin ve Adem'in arasındaki bağ giderek güçlenir. Gördüğü kabustan uyanan Yasemin'i yatağının başında onu şefkat ile sarmalayan Adem beklemektedir.

Yeni Hayat 5. bölüm fragmanı


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