'Yeni Hayat' için geri sayım başladı

Kanal D’de başrollerinde Serkan Çayoğlu, Melisa Aslı Pamuk, Tayanç Ayaydın ve Nilperi Şahinkaya’nın yer aldığı ‘Yeni Hayat’ta heyecan dorukta. Sezonun en iddialı dizisinin başlamasına sadece iki gün kaldı. 3 Eylül Perşembe akşamı ilk bölümü ile ekranda. Yönetmenliğini Başak Sosyasal ve Cem Özüdürü’nun yaptığı dizinin genel hikayesini Elif Usman yazdı.

İmkansız aşk

Yapımcılığını Karga Seven Pictures Türkiye’den Ömer Özgüner ve Ümmü Burhan üstlendi. ‘Yeni Hayat’, korumalığını yaptığı kadına aşık olan eski özel harekatçının imkansız aşkını konu alıyor. Kadroda yer alan diğer isimler şöyle: Nebil Sayın (Kunduzi), Furkan Kalabalık (Fatih), Aziz Caner İnan (Bekir). Dizi her perşembe saat 20.00’de.

Kim hangi rolde?