Bir Red Arrow Studios şirketi olan Karga Seven Pictures Türkiye’den Ömer Özgüner ve Ümmü Burhan’ın yapımcılığına imza attığı bir dizi tanıtım daha yayınlandı. Korumalığını yaptığı kadına aşık olan eski özel harekatçının imkansız aşkını konu alan dizi, tutkulu aşk sahneleriyle izleyiciyi ekran başına toplayacak. ‘Yeni Hayat’ın yönetmen koltuğunda Başak Soysal ve Cem Özüduru var. Tayanç Ayaydın, Nilperi Şahinkaya, İpek Filiz Yazıcı, Nisa Sofiya Aksongur, Devrim Nas, Aziz Caner İnan, Nebil Sayın, Ayşe Tunaboylu, Begüm Akkaya, Furkan Kalabalık, Övül Özbay ve Seher Terzi de kadroda.

; Bu Video

İlgini

Çekebilir