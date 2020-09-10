‘Yeni Hayat’ın sloganı büyük ses getirdi

‘Yeni Hayat’ta başrolü paylaşan Serkan Çayoğlu, Melisa Aslı Pamuk, Tayanç Ayaydın ve Nilperi Şahinkaya, “Bizi aşk mı? kurtaracak” sorusunu yanıtladı. Serkan Çayoğlu, “Güven, sevgi, aşk ve bağlılığın birçok problemi çözdüğünü gözlemlemiş biriyim. Bunlar bizi kurtacak esas duygular” dedi. İşte diğer oyuncuların yanıtları:

'Değer vermek şart'

Melisa Aslı Pamuk: “Aşk ve sevgi her şeyin üstesinden gelir bence. Çünkü birini sevince onun için her şeyi göze alabilirsin.”

Nilperi Şahinkaya: “Bize aşk gerekli, gereken değeri vermek şart.”

Tayanç Ayaydın: “Yanlış kişiye duyduysan aşkı, tek başına çıkamayacağın bir kuyunun dibinde bulursun kendini. Bazen de kuyunun dibinde iken bir el uzanır, sıkı sıkı tutar seni, yukarıya doğru çeker ve bir bakarsın seni kurtarana aşık olmuşsun. Aşkı sen yönetemezsen, o seni yönetir.” ‘Yeni Hayat’ her perşembe ekranda.



