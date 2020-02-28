Magazin ‘Yeni Hayat’ta imkansız aşk

‘Yeni Hayat’ta imkansız aşk

Magazin

‘Yeni Hayat’ta imkansız aşk

Kanal D'nin yeni dizi ‘Yeni Hayat'ın tanıtım videosu büyük ilgi gördü.

28 Şubat 2020, Cuma 07:00 Son Güncelleme:
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Kanal D’de yeni bir dizi başlıyor: ‘Yeni Hayat’. Karga Seven Pictures Türkiye’den Ömer Özgüner ve Ümmü Burhan’ın yapımcılığını üstlendiği dizinin başrolünü Serkan Çayoğlu ile Melisa Aslı Pamuk paylaşıyor. Yönetmen koltuğunda Başak Soysal ile Cem Özüduru oturuyor.

İlk tanıtım videosu büyük ilgi ördü

Senaryosu Elif Usman Ergüden imzalı. Kadroda Tayanç Ayaydın, Begüm Akkaya, Nilperi Şahinkaya, İpek Filiz Yazıcı, Devrim Nas, Nisa Sofiya Aksongur, Aziz Caner İnan, Nebil Sayın, Ayşe Tunaboylu, Furkan Kalabalık, Övül Özbay ve Seher Terzi de var. Güvenliğini sağladığı patroniçesine kalbini kaptıran bir korumanın imkansız aşkını anlatan ‘Yeni Hayat’ın ilk tanıtım videosu büyük ilgi ördü.


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Filiz Özkol
28 Şubat 2020 günlük burç yorumları
Filiz Özkol
İrem Haliloğlu
Sakin kalmak lazım!
İrem Haliloğlu
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