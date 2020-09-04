Yeni Hayat’tan “Şiddete hayır” sahnesi!
Kanal D’nin, genel hikayesini Elif Usman’ın yazdığı, yönetmenliğini Başak Soysal ve Cem Özüduru’nun yaptığı, yapımcılığını Ojo Pictures’ın üstlendiği yeni dizisi Yeni Hayat, dün akşam izleyici ile buluştu.
04 Eylül 2020, Cuma 15:41 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Başrollerinde Serkan Çayoğlu, Melisa Aslı Pamuk, Tayanç Ayaydın ve Nilperi Şahinkaya’nın yer aldığı dizi, farklı hikayesi, başarılı oyunculuklarıyla izleyiciden tam not aldı. Dizide yer alan kadına şiddete dikkat çeken sahne de izleyicinin gözünden kaçmadı.
Sosyal medyada ses getirdi
Dizide eski özel harekatçıyı canlandıran Serkan Çayoğlu’nun sokakta eski kocasından şiddet gören kadını kurtarması müdahalesi sosyal medyada da ses getirdi. Yeni Hayat, yeni bölümüyle 10 Eylül Perşembe akşamı Kanal D’de.
;