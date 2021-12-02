Görevden affını isteyen ve af talebi kabul edilen Lütfi Elvan'dan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Nureddin Nebati atandı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Prof.Dr. Sefer Şener, "Yeni Hazine Bakanı'nın bir iş dünyasından bir geçmişi var. Özellik tekstil sektöründe bir tecrübesi olan bir Bakan. Dolayısıyla işin uygulamanın içinde olan bir isim. Sektörün içerisinden gelen biri. Bakanlığın uygulamalarını ve piyasayı yakından bilen bir isim. Bu anlamda piyasanın öngörülebilirliğini artıracak bir isim." dedi.

CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulunun Prof. Dr. Sefer Şener şu ifadeleri kullandı:

Yeni bakana hayırlı olsun diyorum. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yeni bir ekonomi politikası açıklandı. Artık Türkiye'nin eski model olarak değil yeni ekonomik modellerle yürüyeceği anlaşılıyor. Bu yeni modeli uygulamaya geçirecek ve yeni bakanla ilerleyecek.

Açıkçası yeni Hazine Bakanı Nebati yeni bir ekonomik modeli uygulayacağını ifadelerinde belirtti. Sadece faiz üzerinden Türkiye ekonomisinin yönetilemeyeceği ve geniş çerçeveden bakılacağı söyleniyor.

Bundan sonra faiz ve döviz sadece ikisi baz alınmayacak. 'İstihdamı artırıp işsizliği düşürelim' deniliyor. Doğal olarak ihracat artacak. Düşük dış borç olacak. Dolayısıyla bu yöntemler ülkenin uzun vadede kalkınmasını sağlayacaktır.

DÜNYADA ENFLASYON ARTIYOR

Türkiye büyüme anlamında çok büyük oranları yakaladı. G20 içerisinde birinci sırada. Sayın Nebati Bey açıklamalarında da bu büyüme konusuna değinmişti. Bundan sonraki süreçte cari açık düşürüldüğünde daha da hızlı büyüyeceğiz.

Dünyada enflasyon artıyor ve bu da bize yansıyor. Yeni ekonomi politikasında da bu anlatılıyor. Onun için faizler düşürülecek deniliyor. Yeni Hazine Bakanı döviz kurlarındaki bu oynaklığın da manipülatif ataklar olduğunu düşünüyor. Bu defa düşük faiz politikasını uygulamakta kararlı.

YENİ BAKANLI İLGİLİ BEKLENTİLER NELER?

Yeni bankanla ilgili beklentiler şöyle... Sayın Nebati düşük faiz politikalarını uygulayacak isim olarak görülüyor.

Bundan sonra düşük faiz politikasının kararlılıkla göreceğiz. Aynı zamanda ihracatında kararlılıkla artığını göreceğiz.

Kurdaki oynaklık giderilmediği sürece bu enflasyonda baskı yaratacaktır. Gördüğümüz kadarıyla hükümet faizi indirme konusunda kararlı.

"PİYASAYI YAKINDAN BİLEN BİR İSİM"

Yeni Hazine Bakanı'nın bir iş dünyasından bir geçmişi var. Özellik tekstil sektöründe bir tecrübesi olan bir bakan. Dolayısıyla işin uygulamanın içinde olan bir isim. Sektörün içerisinden gelen biri. Bakanlığın uygulamalarını yakından bilen bir isim. Bu anlamda piyasanın öngörülebilirliğini artıracak bir isim.

"MERKEZ BANKASI 8 YIL SONRA İLK KEZ DÖVİZ SATMAYA BAŞLADI"

Merkez Bankası 8 yıl sonra ilk kez açıktan döviz satmaya başladı. Buradaki amaç şu kurdaki oynaklık ekonomik bir temeli yok. Merkez Bankası'ndan gelen mesajlarda temeli olmadığını söylüyor. Merkez Bankası dün doğrudan alım yaptığını beyan etti .Gerekli görürse satış da yapıyor. Dünkü müdahalenin boyutu 1 milyar dolar civarında. Konuşulanlar bu yönde. Merkez Bankası 'ben buradayım kuru takip ediyorum' diyor. Ben Merkez Bankası'nın müdahalesini olumlu buluyorum.

ASGARİ ÜCRET

Asgari ücretle beklentilerimiz artıyor. Bakanlık çıkan anketleri göz önüne alacaksa, yüksek bir zam gelebilir. Toplumda yüksek bir beklenti oluşturdu. Yüksek oranlı bir artış gerçekleşecektir. Beklentimiz 4000 liranın üzerinde olmaya başladı. Hükümet yüksek oranlı artışın tarafı. Bütün bunları birleştirdiğimizde bu rakamlar yakalanacak gibi duruyor. Toplumun büyümeden pay alması gerekiyor. Asgari ücretle beklentimiz yüksek oldu.



