Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan TBMM'de şunları söyledi:

"Önümüzdeki dönemde makroekonomik istikrarı muhafaza ederek, büyüme ve istihdama yeni bir ivme kazandıracağız. Enflasyonla mücadele sürecini kararlı şekilde destekleyeceğiz. Mali disiplini koruyarak, kamu finansmanının kalitesini artıracağız. Vatandaşın üreterek gelir elde ettiği ortamı tesis edecek, Kovid-19'un etkilerini gidermek için sosyal programları sürdüreceğiz. Makroekonomik istikrarı güçlendirirken, mikro reformları içeren piyasa dostu bir dönüşüm programına odaklanacağız."

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atanan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Meclis'teki makam odasında personel ile vedalaşmıştı. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Elvan, kararın kendisi için sürpriz olduğunu söylemişti. Lütfi Elvan, "Önceden bilginiz var mıydı?" sorusuna "Hayır" yanıtını vermişti.







