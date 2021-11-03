Yeni Honda Civic Türkiye’de yollara çıkıyor

Honda’nın sedan segmentindeki temsilcisi olan Civic modelinin 11’inci nesli Türkiye yollarına çıkıyor. İlk kez 1.5 litre VTEC Turbo LPG’li motor seçeneği ile tüketicilerin beğenisine sunulan yeni Civic Sedan; 13 Kasım 2021 tarihinde 374 bin TL’den başlayan fiyatlar ile satışa sunuluyor. Honda Türkiye Başkanı Takuya Tsumura, sadece ürün gamı ile değil, Honda'nın Türkiye'deki güçlü varlığı ile de hedeflerine ilerlediklerini ve "Honda ile Gelecek" mottosuyla birçok yeniliği hayata geçirmeye devam ettiklerini söyledi. “Yakın zamanda City ve Accord'un tamamen Türkiye pazarı için geliştirilerek satışa sunulduğunu belirten Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer de Türkiye’ye özel LPG versiyonunun da başarısına dikkat çekti. Bu alanda Kocaeli’nde LPG dönüşümü için yeni bir tesis kurduklarını belirten Kılıçer, “Türk tüketicisinin tercihlerini göz önüne alarak LPG’li versiyonumuzu geliştirdik hem tasarruflu hem performanslı bir ürün sunduk” dedi.