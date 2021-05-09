Magazin Yeni imajıyla hayranlarını şaşırtan Pınar Altuğ sırrını açıkladı

Yeni imajıyla hayranlarını şaşırtan Pınar Altuğ sırrını açıkladı

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Yeni imajıyla hayranlarını şaşırtan Pınar Altuğ sırrını açıkladı

Pınar Altuğ, Instagram hesabından paylaştığı son fotoğrafıyla gündem olmuştu. Hayranlarının tanımakta zorluk çektiği Altuğ, Hadise'ye benzetilmişti. Ve Pınar Altuğ yeni imajının sırrını açıkladı.

09 Mayıs 2021, Pazar 20:33 Son Güncelleme:
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Instagram hesabını aktif olarak kullanan Pınar Altuğ, son fotoğraflarıyla herkesi şaşkına çevirmişti. Yeni imajını takipçilerinin beğenisine sunan oyuncuyu görenler tanımakta zorlanmış bu hali Hadise'ye benzetilmişti.

SIRRINI AÇIKLADI 

Zaman zaman takipçilerine verdiği cevaplarla gündem olan Altuğ, bu karelerden birinin altına gelen "Kilo verdiğiniz aşikar. Lakin yüzünüze küçük dokunuşlar olarak neler yaptırdınız?" yorumuna yanıt verdi. 46 yaşındaki Altuğ, "İyi makyaj ve photoshop candır" diyerek estetik yaptırmadığını açıkladı.

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