Yeni imajıyla hayranlarını şaşırtan Pınar Altuğ sırrını açıkladı

Instagram hesabını aktif olarak kullanan Pınar Altuğ, son fotoğraflarıyla herkesi şaşkına çevirmişti. Yeni imajını takipçilerinin beğenisine sunan oyuncuyu görenler tanımakta zorlanmış bu hali Hadise'ye benzetilmişti.

SIRRINI AÇIKLADI

Zaman zaman takipçilerine verdiği cevaplarla gündem olan Altuğ, bu karelerden birinin altına gelen "Kilo verdiğiniz aşikar. Lakin yüzünüze küçük dokunuşlar olarak neler yaptırdınız?" yorumuna yanıt verdi. 46 yaşındaki Altuğ, "İyi makyaj ve photoshop candır" diyerek estetik yaptırmadığını açıkladı.