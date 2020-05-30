Yeni iPhone SE tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de resmi olarak satışa çıktı. Bu cihazı diğer iPhone modellerinden ayıran şey ne derseniz tabi ki de ilk başta uygun fiyatlı olması. Buna ek olarak iPhone 8 kasasında ama iPhone 11 Pro’nun beynine ve performansına sahip. Güçlü A13 Biyonik işlemci telefona burada performans anlamında epey yardımcı oluyor. Aslında 4.7 inçlik bir iPhone'da daha önce hiç görülmemiş yeni özellikler getiriyor da diyebiliriz. Özellikle iPhone 7, 6 hatta 5 ten bu telefona geçerseniz farkı ciddi anlamda anlayacaksınız

Şunu da hemen belirteyim eski tasarım ve yeni gücün karışımına Face ID yerine güvenlik anlamında burada Touch ID eşlik ediyor. Yeni SE'nin kilidini bu şekilde açabiliyorsunuz. Ayrıca iPhone 8'den daha uzun iOS yazılım güncellemelerini destekleyecek işlemci gücüne de sahip olacaksınız.

iPhone SE, eski iPhone'unu yükseltmek isteyen kullanıcıları yeni bir Android telefon düşünmekten de alıkoyabilir. Bu nedenle Android destekli bir cihazdan iPhone SE’ye geçeceksiniz bu işlem de oldukça kolay. Bunun için Google Play Store’dan, iOS’e Taşı ya da Move to iOS uygulamasını indirmeniz yeterli. Daha sonra uygulama sizi yönlendiriyor.

Yeni İPhone SE, diğer iPhone'lara kıyasla daha küçük ve daha sınırlı renk ve özellik yelpazesine sahip. Ancak son yıllarda, Apple'ın en üst düzey telefonları en fazla satan modelleri değil. Apple'ın 2018'de piyasaya sürüldüğünde şirketin “uygun fiyatlı” modeli olarak lanse edilen iPhone XR, geçen yıl dünyanın en çok satan akıllı telefonuydu. Bu yıl ise tahtını iPhone 11'e bıraktı.