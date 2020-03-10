Apple'ın bu ayın sonunda çıkması beklenen iPhone 9'un daha uygun fiyatlı alternatifi ile şirketin yeni amiral gemisi olarak nitelenen ve Eylül ayında raflada yerini alması beklenen iPhone 12'nin gecikebileceği bildirildi. Ertelelemelere, koronavirüsün neden olduğu belirtiliyor. Bloomberg'in Bank of America analistlerine dayandırdığı tahminlere göre, iki modelin satışa sunulması bu yılın Ekim sonunu bulabilir. Şirketin yeni telefonları planlanan tarihe kadar çıkaramayacağı düşünülse de zaten koronavirüs salgını nedeniyle talebin de az olacağı tahmin ediliyordu. Apple ise koronavirüsün neden olduğu seyahat kısıtlamaları nedeniyle, iPhone'ların yapımında çalışan mühendislerin seyahatlerinde aksaklıklar meydana gelebileceğini bildirmişti.

En çok Apple etkilendi

Koroavirüsün patlak verdiği Ocak ve Şubat ayları, Apple çalışanlarının iPhone telefonları bitirmesi planlanan tarihe denk geldi. Tüm teknoloji şirketleri arasında Apple, üretim ve pazarın en yoğun şekilde görüldüğü Çin'deki salgından en çok etkilenen firma konumunda. Apple, 12 bin kişilik Apple Park'ta görev yapan çalışanlarından mümkünse evden çalışmalarını istemişti.







