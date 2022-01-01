Yeni iPhone’lar SIM kart yuvası olmadan gelebilir

MacRumors'ın isimsiz bir kaynağa dayandırdığı habere göre Apple, ABD'de yer alan büyük GSM operatörlerine 2022 yılının Eylül ayında sadece eSIM özellikli iPhone modellerinin lansmanına hazırlanmalarını söyledi. SIM kart yuvasına sahip olmayan ve sadece eSIM sunan iPhone modelleri iPhone 14 ailesi ile birlikte önümüzdeki yıl karşımıza çıkabilir.

Apple, iPhone XS modeli ile birlikte eSIM sunmaya başlamıştı. eSIM teknolojisi uzun süredir mevcut durumda olsa da henüz çok popüler bir teknoloji haline gelemedi.

Apple daha öncesinde iPhone’lardaki kulaklık girişini kaldırmış ve şarj konusunda da MagSafe aksesuarlarını piyasaya sunmuştu. Önümüzdeki dönemde çıkartacağı iPhone modellerinden fiziksel SIM kart yuvasını da kaldırırsa şirket, bağlantı noktası olmayan bir iPhone’a bir adım daha yaklaşmış olacak.