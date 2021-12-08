Ekonomi Yeni iş birliği: Kurumsal ulaşım çözümü

Yeni iş birliği: Kurumsal ulaşım çözümü

Ekonomi

Yeni iş birliği: Kurumsal ulaşım çözümü

Kurumsal Ulaşım Çözümü çerçevesinde İstanbul’da çalışanlar için aylık abonman yüklemesi yapmak isteyen şirketler, Sodexo üzerinden çalışanlarına abonman ve indirimli kart yüklemesi yapabilecek.

08 Aralık 2021, Çarşamba 10:04 Son Güncelleme:
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Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı elektronik para ve ödeme hizmeti şirketi Belbim ile iş birliği gerçekleştirdi. Toplu taşıma kullanımının olduğu veya alternatif taşıma yöntemleri kullanırken esnek çalışma modelleri nedeni ile alternatif ulaşım çözümlerine ihtiyaç duyan şirketlere kurumsal yol yardımı sunan iş birliği kapsamında şirketler, tüm çalışanlarına aylık abonman ve indirimli yüklemesini Sodexo aracılığıyla anlık ve elektronik olarak hızlı bir şekilde gerçekleştirebilecek. Böylelikle çalışanlar aylık abonman kartlarına işverenleri tarafından otomatik yüklenecek aylık abonman veya indirimli kart bakiyelerini rahatlıkla İstanbul içinde İETT, İstanbul Halk Ulaşım, İstanbul Otobüs A.Ş., Metro İstanbul, İstanbul Şehir Hatları, TCDD, İDO seferlerinde kullanabilecekler. 

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