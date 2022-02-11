Yeni işçi alan patrona 1025 lira prim katkısı

2021 yılında 733 lira 39 kuruş olan destek, bu yıl 1.025 liraya çıkartıldı. Bu prim desteği, firmaya her alacağı yeni işçi başına bir yıl süreyle veriliyor.

Ancak prim desteği için belli şartlar aranıyor.

ŞARTLARI NEDİR?

İstihdam edilecek olan kişi açısından şu 3 koşula bakılıyor:

1) Son bir yıl içinde kişinin kendisi ya da hane içinden herhangi birisinin nakdi sosyal yardım alması.

2) İşkur’a kayıtlı işsiz olmak.

3) Hane halkı içerisinde kişi başına düşen gelirin brüt asgari ücretin üçte birinden az olması.

İşveren açısından ise aranan şartlar şöyle:

İşverenin idari para cezası yememiş olması gerekiyor. Kayıt dışı işçi çalıştırmamış olması şart.