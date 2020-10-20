Salgında zor günler geçiren piyasaya destek olmak ve işsiz sayısını azaltmak için hazırlanan istihdam paketinin önümüzdeki günlerde hızla yasalaşması bekleniyor. İstihdam paketinde, sigortasız işçi çalıştırmış veya çalıştırmakta olan işverene, kayıtdışı istihdamla mücadele amacıyla önemli bir kolaylık sağlanıyor.

30 günde başvuru

Yeni paketle birlikte 1 Ocak 2019 tarihinden işten çıkarma yasağının başladığı 17 Nisan 2020 tarihine kadar işsiz kalan kişileri işe alan işverene destek verilecek. Sigortalı olsun veya olmasın söz konusu tarihler arasında işsiz kalan kişiler, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde eski işyerlerine başvurarak işe girmek istediklerini belirtecek.

Mahsuplaşma var

Eski işverenleri bu kişileri işe alırsa, işten çıkarma yasağı süresince günlük 44.15 liradan aylık 1.324,50 TL destek alacaklar. Bu destek, işverenin diğer işçiler için ödeyeceği primlere mahsup edilecek. İşsiz kişi son çalıştığı yere başvurduğu halde işe kabul edilmezse, işten çıkarma yasağı süresince İşkur’dan (başvuru yapması şart) aylık 1.030 lira yardım alacak. İşveren bu işçiyi işe başlattıktan sonra ücretsiz izne çıkarmak zorunda kalırsa, işçiye aylık 1.168 lira nakdi ücret desteği ödenecek.

Sigortasız işçiye sigorta yapanlar cezadan kurtulacak

Desteklerle sigortasız işçisini sigortalı çalıştırmayı kabul eden işverenlere önemli bir avantaj sağlanacak. Mevcut veya 1 Ocak 2019-17 Nisan 2020 arasında işten çıkardığı sigortasız işçisinin 30 günlük süre içinde sigortasını yapan işveren hakkında geriye dönük para cezası kesilmeyecek. Sigortası yaptırılan işçiler ücret veya ücrete bağlı hakları hariç olmak üzere diğer haklarından feragat etmiş sayılacak.

İlave istihdama günlük 44.15 lira

Özel sektörde Ocak 2019-Nisan 2020 döneminde çalıştırılan en az işçi sayısına ilave olarak yeni işçi alan işverene günlük 44.15 liradan aylık 1.324 lira destek verilecek. Destek ödemeleri, işten çıkarma yasağı süresince devam edecek. Bu sürenin bitiminde ise 2020 yılı itibarıyla aylık 1.130 lira tutarındaki normal ilave istihdam teşvikinden yararlanılabilecek. İşçi işe başlatıldıktan sonra ücretsiz izne çıkartılırsa, aylık 1.168 lira nakdi ücret desteği de alabilecek.

İşsizlik maaşı alırken kadroya alınanlar...

İşsiz kalanlara 10 aya kadar maaş ödeniyor. Bu kişilerin 5-6 ay sonra iş aramaktan vazgeçtiği belirtiliyor. Paketle işsiz kalan bir kişi 3 ay içinde işe girmesi halinde prim desteği verilecek. Bu işçinin 12 ay süreyle çalıştırılması şartıyla, asgari ücret üzerinden ödenmesi gereken işçi ve işveren primleri işsizlik fonundan karşılanacak. Prim desteği süresi, işsizlik ödeneği süresi kadar olacak. Aylık destek 1.103 TL olacak.

Kadınlara daha çok

Kadın ve gençlerin istihdamını desteklemek için sağlanan teşvikler de 2023 sonuna kadar devam edecek. Bu kapsamda 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadınları istihdam edenlere, brüt ücret üzerinden hesaplanan işveren primi teşviki uygulanıyor. Işçi başına aylık teşvik tutarı 603-4.524 TL arasında değişiyor. Bu destek 4 yıla kadar çıkabiliyor.

Her ilave alım için teşvik var

31 Aralık 2023 tarihine kadar özel sektör işverenlerince bir önceki yıl ortalamasına ilave istihdam edilen kişiler için 12 ay, bu kişilerin kadın, genç veya engelli olması durumunda 18 ay süreyle prim teşviki uygulanacak. Teşvik tutarı 2020 yılı itibarıyla imalat veya bilişim sektöründe işçi başına aylık 1.103 lirayla 2.943 lira arasında, diğer sektörlerde ise aylık 1.103 lira olacak. Ilave istihdamda işverenlere ayrıca asgari ücret tutarındaki ücret üzerinden gelir vergisi ve damga vergisi muafiyet teşviki uygulanıyor. Bu kapsamda 2020 rakamlarıyla aylık 177 lira vergi teşvikinden yararlanacaklar.







