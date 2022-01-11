Yeni işçi alana faizsiz 100 bin TL

Geçen yıl, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) aracılığıyla pandemiden olumsuz etkilenen mikro ve küçük işletmelere yönelik ilk fazı mayıs ayını, ikinci fazı da haziran-eylül dönemini kapsayan Hızlı Destek Programı başlatılmıştı. Şimdi yine KOSGEB üzerinden hem işletmelere personel yardımında bulunmayı hem de genç nüfusun istihdamını amaçlayan ‘Hızlı Destek Programı’nın üçüncü fazı devreye alındı.

GERİ ÖDEME 2024’TE

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı yeni mezunların istihdamına yönelik destek paketinin ayrıntıları belli oldu. Buna göre, son 12 aydaki ortalama istihdamını koruyan işletmeler, 12 ay boyunca çalıştırma taahhüdü verdiği her bir personel için 100 bin liralık, faizsiz ve 2 yıl geri ödemesiz destek alacak. Sonraki 24 ayda (2 yıl) eşit taksitlerle (4 ayda bir 6 eşit taksit) faizsiz ve komisyonsuz olarak KOSGEB’e ödeme yapılacak.

KADINLARA DAHA FAZLA

Mikro işletmeler 2, küçük işletmeler de 5 personele kadar bu fırsattan yararlanabilecek. Kredi tutarı her bir personel için 100 bin lira. İşletme sahibinin veya işe alınacak personelin kadın olması halinde ise kredi tutarı 110 bin lira. Bu durumda kadın istihdam edecek mikro işletme 220 bin lira, küçük işletme ise 550 bin liraya kadar personel desteği almış olacak. Mikro işletme; personel sayısı 10 kişiye kadar, net satışları veya bilanço toplamı 1 milyon liraya kadar olan firmaları kapsıyor. Küçük işletme ise personel sayısı 50 kişiye kadar, net satışları veya bilanço toplamı da 8 milyon liraya kadar olan firmaları içeriyor.

KREDİ ŞARTLARI NELER?

Verilecek olan kredi sadece personel istihdamını artırmaya yönelik. Personel işe alınmadan önce destek başvurusu yapılacak. Destek ödemesi 6’şar ay aylık 2 taksit şeklinde olacak. Bu süre boyunca işe alınan personel işten çıkarılmayacak. Eş, anne, baba, kardeş ve çocuk için destek ödemesi alınamayacak.

İŞE ALINACAK KİŞİDE BUNLARA BAKILACAK

Meslek lisesi veya teknik lise mezunu olması gerekiyor. En az 2 yıllık veya 4 yıllık üniversite mezunu olmalı. Doğum yılı 1981 ve sonrası olanlar için geçerli. Son 3 yıl içerisinde 180 günden fazla çalışmamış olmalı.

İŞVERENDE NE ARANACAK?

Desteklenen sektörlerde 2019 ve öncesinde kurulmuş olmalı. 2019 yılı cirosu en az 75 bin lirayı bulmalı. Hedef sektörlerde faaliyet gösteren genç girişimcilerde ciro şartı olmaksızın 2017 ve öncesinde kurulmuş olmalarına bakılıyor. Destek döneminde çalışan sayısı 2021 yılı ortalamasının altına düşmemeli. Mikro ve küçük işletme olmalı. Vadesi gelmiş veya yapılandırılmış SGK ve vergi borcu bulunmamalı.

BAŞVURUDA SON TARİH 31 MART

Programın 3’üncü döneminde önemli bir revizyon yapıldı. İmalat, bilgisayar programlama, bilimsel araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) sektörlerinin yanı sıra bazı hizmet ve ticaret sektörleri de programa dahil edilerek kapsam genişletildi. Yeni fazda, salgında gelir kaybının nispeten yüksek olduğu hizmet ve ticaret sektörlerindeki mikro ve küçük işletmelerin faaliyetlerini sürdürmeleri, mevcut istihdam seviyelerini korumaları ve ilave istihdam oluşturmaları amaçlanıyor. Başvurular e-Devlet üzerinden alınmaya başlandı, 31 Mart’a kadar sürecek.

HANGİ SEKTÖRLERİ KAPSIYOR?

Destekten yararlanabilecek mikro ve küçük işletmelerin sektörlerinin bazıları şöyle:

İmalat: Gıda, içecek, tekstil, giyim eşyası, deri ve deri ürünleri, ağaç ve ağaç ürünleri, kağıt ve kağıt ürünleri, kauçuk ve plastik ürünleri, elektrikli teçhizat imalatı, mobilya imalatı. Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı.

Konaklama ve yiyecek hizmetleri: Lokanta ve seyyar yemek hizmeti. Bilgi ve iletişim: Yayımcılık faaliyeleri, sinema ve program yapımcılığı. Mesleki ve bilimsel faaliyetler. İdari ve destek hizmetleri: Seyahat acentesi, tur operatörü. Eğitim. Kültür, sanat, eğlence, dinlence, spor.

Diğer faaliyet hizmetleri: Kuru temizleme, kuaför ve güzellik salonları.

Not: Sektör listesinin tamamına ‘kosgeb.gov.tr’ adresinden ulaşılabilir.