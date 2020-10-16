Yeni istihdam paketinin detayları belli oluyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk "3 ay içinde işe dönenlerin emeklilik primini devlet karşılayacak. Düzenlemeyle hızlı işe dönüş desteği hayata geçirilecek. Belirli süreli sözleşme en fazla 2 yıl olacak. 25 yaş altı ve 50 yaş üstü kişilerin istihdamı kolaylaşacak. 3 ay içinde işe dönenlerin emeklilik primlerini devlet karşılayacak" dedi.