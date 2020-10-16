Yeni istihdam paketinin detayları belli oluyor
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni istihdam paketine ilişkin detayları açıkladı.
16 Ekim 2020, Cuma 09:46 Son Güncelleme:
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk "3 ay içinde işe dönenlerin emeklilik primini devlet karşılayacak. Düzenlemeyle hızlı işe dönüş desteği hayata geçirilecek. Belirli süreli sözleşme en fazla 2 yıl olacak. 25 yaş altı ve 50 yaş üstü kişilerin istihdamı kolaylaşacak. 3 ay içinde işe dönenlerin emeklilik primlerini devlet karşılayacak" dedi.