Japonya, imparatorluğun olduğu tek ülke.

Dünyadaki en eski hanedanlığına ev sahipliği yapan Japonya’da, imparatorun tanrı olduğuna inanılıyordu.

Ancak 2. Dünya Savaşı’ndaki ağır yenilginin ardından dönemin imparatoru Hirohito, tanrı olmadığını kabul etmek zorunda kalmış, anayasada imparatora yalnızca sembolik görevler verilmişti.





Eski bir güç gösterisi





Babası Akihito’nun tahttan çekilmesi üzerine imparator olan Naruhito (59) aslında 1 Mayıs 2019’dan beri resmen bu unvanın sahibi.

Güç gösterisi olarak 2 bin 700 yıldır düzenlenen tahta çıkma töreni (sokui no rei) ise dün gerçekleşti.

Çeşitli tapınakları ziyaret eden, sadece imparatorun giyebildiği kahverengi cübbeyi kuşanan Naruhito ‘kasımpatı’ adındaki tahta çıktı.

Naruhito 30 dakikalık törende yaptığı 3 dakikalık konuşmada “Anayasaya göre hareket edeceğime, devletin ve Japon halkının birliğinin sembolü olarak sorumluluklarımı yerine getireceğime söz veriyorum” dedi.





Devamı 27 milyon dolar

Devamı 15 Kasım’da yapılacak törenler için devlet bütçesinden 27 milyon dolar ayrılması bazı kesimlerin tepkisini çekerken Naruhito onuruna 550 bin hükümlü için af çıkarıldı.

Muhafazakar Başbakan Şinzo Abe’nin desteği ile çıkan af seçim hilelerini de kapsıyor.

Davetliler ise töreni uzaktan ve camekanın arkasından izledi.

Monarşilerin üst düzey katılımının dikkat çektiği törende; İngiltere’yi Prens Charles, İspanya’yı Kral Felipe VI, Belçika’yı Kral Philippe, İsveç’i Kral XVI. Carl temsil etti.





İlk modern imparator

Yeni imparatorun eşi Masako.





✔Naruhito, yurtdışında okuyan ilk imparator. 59 yaşındaki Naruhito,Tokyo’nun prestijli Gakushuin Üniversitesi’nin tarih bölümünü bitirdikten sonra İngiltere’de Oxford Üniversitesi’nde okudu. Doktora tezini su kanalları üzerine yazdı.

✔2017’de, henüz veliahtken yaptığı bir konuşmada “Çağlar değişir, imparatorluklar da değişime ayak uydurmalıdır” diyen Nahurito’nun, katı muhafazakarlığa karşı yeni bir nefes getireceği düşünülüyor.

✔Naruhito, babası İmparator Akihito gibi soylu olmayan bir kadınla evlenerek geleneklere meydan okuyan bir imparator. Harvard mezunu olan İmparatoriçe Masako ile İmparator Naruhito’nun bir kızı bulunuyor.

✔Naruhito ailesine düşkünlüğü ile biliniyor. Eşi Masako soylu olmadığı için imparatorluk çevresince eleştirilince Naruhito ailesine sahip çıkmış ve ailesinin her şeyden önemli olduğunu söylemişti.

✔Naruhito bugüne kadar yalnızca erkeklerin çıktığı tahta kadınların da geçebilmesi için çalışıyor.





Göz kamaştırdılar

Monarşilerin gövde gösterisi yaptığı tahta çıkma töreninde; İspanya Kraliçesi Letizia, Danimarka Prensesi Mary ve Hollanda Kraliçesi Maxima güzellikleri ve şıklıklarıyla görenleri hayran bıraktı.

İmparator çok yaşa Japonya’da artan milliyetçiliği kullanarak iktidarını pekiştiren aşırı muhafazakar Başbakan Şinzo Abe, yalnızca sembolik yetkileri bulunan İmparator Naruhito karşısında eğildikten sonra kollarını kaldırarak “İmparator çok yaşa” diye bağırdı.