Omicron vakalarındaki hızlı artış, pozitif ve temaslı olan vatandaşların karantina sürelerini de sık sık araştırmasına neden oluyor. Yaklaşık iki yıldır tüm dünyayı etkileyen koronavirüs pandemi sürecinde karantina sürelerinde zaman zaman değişikliğe gidilmesi kararı alınmıştı. Son karar ise Bilim Kurulu toplantısının ardından geldi….

YENİ KARANTİNA SÜRESİ NE KADAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni koronavirüs karantina sürelerini şu şekilde açıkladı;

Pozitif vakaların karantina süresi 7 gün olarak belirlendi.

7. günden sonra hafif veya hiç semptom göstermeyen kişiler için karantina süresi sona erecek.

Pozitif vakalar 5. gün test yaptırmaları halinde ve test sonucu negatife dönmüşse karantina süresi sona erecek.

Temaslı kişiler son 3 ay içinde hatırlatma dozu aşısını olmuş veya hastalığı geçirmiş ise karantinaya alınmayacak. Bununla birlikte, semptom takibi yaparak maske kullanımı ile günlük yaşamına devam edecek.

Aşısız veya hatırlatma dozu aşısı üzerinden 3 ay geçmiş temaslı kişiler 7 gün karantinaya alınacak ve semptom takibi yapılacak. 5. gün test yaptırıp negatif olan kişilerin karantinası erken sona erebilecek.

OMİCRON BELİRTİLERİ NELERDİR?

LSU Health Shreveport'ta Gelişen Viral Tehditler Merkezi'nin müdür yardımcısı Dr. John Vanchiere tarafından yapılan açıklamaya göre, Omicron varyantında çoğunlukla

Baş ağrısı,

Burun akıntısı,

Burun tıkanıklığı,

Boğaz ağrısı,

Hapşırma

Yorgunluk görülüyor.

Bununla birlikte, öksürüğün önceki varyantlara göre daha hafif ve yüksek ateşin de daha az yaygın olduğu belirtiliyor.

Omicron’da koku ve tat kaybı yaygın görülmüyor. Vanchiere, yaşlı hastalar da dahil olmak üzere daha az hastanın nefes darlığı gibi alt solunum problemleriyle ilgili semptomları olduğunu söyledi.

Belirli semptomların Omicron ile Delta’dan daha fazla ortaya çıktığı gözlemlendiği belirtilirken, bunlardan öne çıkanların ise gece terlemesi mide bulantısı ve bel ağrısı olduğu kaydedildi.

OMİCRON'UN KULUÇKA SÜRESİ KAÇ GÜN?

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Omicron'un kuluçka süresi hakkında açıklamalarda bulundu.

İlhan, "Şu anki bilgilerimize göre, Omicron'da kuluçka süresi daha kısa gibi görünüyor. Orijinal Vuhan varyantında bu süre 5 günken, Delta varyantında 4 gün, Omicron'da ise 3 gün gibi görünüyor. Çok da çabuk hasta ediyor, elimizdeki bilgilere göre çok da çabuk çevreye bulaşıyor. Çok kısa sürede hastalık ortaya çıkartıyor. Ama vatandaşlar, 'bir temasım oldu üzerinden 5 gün geçti, hasta olmayabilirim' diye düşünmemeli. Çünkü Omicron varyantı, şu an yaygın görünüyor ama halihazırda Delta varyantı da tüm dünyada var. Bu yüzden yapılacak en doğru şey; korunmak için aşıları olmak." Dedi.