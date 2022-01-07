Yeni kararlar alındı! Covid-19 önlemleri sıkılaştırılıyor

Almanya’da yılın ilk Covid-19 toplantısı federal hükümet ve eyalet başbakanlarının katılımıyla video konferans yoluyla yapıldı. Özellikle, Covid-19’un hızla yayılan yeni mutasyonu Omicron’un ele alındığı toplantının ardından açıklamalarda bulunan Başbakan Olaf Scholz, aşının önemine tekrar vurgu yaparak, gastronomi sektörüne yardımların artarak devam edeceğini ifade etti. Scholz, eyalet yönetimlerinin de zorunlu aşıdan yana olduklarının altını çizerek, bu konuda yalnız olmadıklarını görmekten memnun olduğunu kaydetti.

Yaklaşık 2 saat süren toplantıda alınan kararları açıklayan Scholz, ülke çapında restoran ve benzeri yerlerde Covid-19 önlemleri sıkılaştırıldığını duyurarak, ülke çapında söz konusu işletmelere girişte 2G Plus kuralının geçerli olacağını belirtti.

Alınan karara göre, 2 doz aşılı olanlar ve hastalığı geçirenlerde 16 Ocak tarihinden itibaren restoran, kafe, bar, kulüp gibi yerlere girerken negatif hızlı test sonucu göstermek zorunda olacak. Bu kuraldan sadece hatırlatıcı aşı dozu olanların muaf tutulacağı aktarıldı.

Karantina süresi 14 günden 7 güne düşürüldü

Almanya’da karantina kurallarında da değişikliğe gidilerek, 7 gün sonra yaptırılacak olan negatif sonuçlu PCR testi şartı ile 14 günden 7 güne düşürüldü. Hatırlatıcı aşı dozu olanlar, yeni aşılanmış ve hastalığı geçirmiş kişiler ise karantina kurallarından muaf tutulacak.

Kültürel etkinliklerde 2G kuralı geçerli olacak

Kültürel etkinliklerde 2G kuralı (aşılanmış veya hastalığı geçirmiş) yeterli olacak. Ülke genelinde uygulana özel buluşmalardaki 10 kişi sınırı ise devam edecek.

FFP2 maske kullanımı tavsiye edildi

Omicron mutasyonunun yayılmasını engellediği için FFP2 tipi maskelerin kapalı alanlarda ve toplu taşıma araçlarında kullanılmaya devam edilmesi şiddetle tavsiye edildi.

Öte yandan Almanya’da zorunlu aşı için kanun çalışması yapıldığı ve önümüzdeki haftalarda federal meclise gelmesi beklendiği ifade edildi.

Almanya’da Covid-19 vakaları hızla artarken, insidans değeri 300’ün üzerine çıktı. Ülkede salgının başından bu yana 7 milyon 436 bin 140 kişide Covid-19 tespit edilirken, 114 bin 351 kişi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

İHA