Doğa Yeni keşfedilen ağaç türüne Leonardo Di Caprio'nun adı verildi

Yeni keşfedilen ağaç türüne Leonardo Di Caprio'nun adı verildi

Doğa

Yeni keşfedilen ağaç türüne Leonardo Di Caprio'nun adı verildi

Yeni keşfedilen bir tropik ağaç türüne, aynı zamanda bir çevre aktivisti olan Oscar ödüllü oyuncu Leonardo Di Caprio'nun adı verildi.

09 Ocak 2022, Pazar 16:56 Son Güncelleme:
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Bilim insanları yeni keşfettikleri bir tropik ağaç türüne Oscar ödüllü oyuncu ve çevre aktivisti Leonardo Di Caprio'nun adını verdi.

CNN'de yer alan habere göre, Londra'nın Kraliyet Botanik Bahçeleri ve Ulusal Kamerun Herbarium'dan bilim insanları, yeni keşfettikleri bir tropik ağaç türüne Leonardo Di Caprio'nun adını verdi.

"Uvariopsis dicaprio" isimli ağaç, Kamerun'daki Ebo Ormanları'ndan geliyor.

Ebo Ormanları, Yabassi Key Bioçeşitlilik Bölgesi'nin yarısından fazlasını oluşturuyor. DiCaprio, geçen yıllarda bu bölgede ruhsat çalışmalarının oluşturduğu tehdide karşı çağrıda bulunmuştu.

T24

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