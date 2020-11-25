Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları

Çok hızlı seyir içinde geçmiş süreçler unutuluyor. Ülkeler geçmiş tecrübeleri ve imkanları ölçüsünde virüs ile mücadele ediyor. Birçok ülkenin aksine Türkiye'nin sağlık sistemi pandemiyi sürpriz olarak karşılamadı. Temaslı takibi, karantina önlemleri, seyahat kısıtlamaları, okulların uzaktan eğitime geçilmesi gibi çok çeşitli tedbirler hayata geçirdik. HES uygulaması ile riskli bölge ve kişilerin takibini yapmaya başladık.

Bir yandan dünyadaki aşı çalışmalarını takip ederken, klinik çalışmalara ev sahipliği yaptık. Eksik görülen altyapıları tamamladık.

Valilik ve belediyelerin desteği ile motorize ekipler salgın kontrolünde önemli rol üstlendi. Türkiye'de yaygın filyasyon, hızlı vaka teşhisi, erken tedaviye başlanması ve tüm bu hizmetlerin ücretsiz gerçekleştirilmesi nedeniyle dünyada başarılı oldu.

Tatil nedeniyle memlekete dönüşlerin olduğu kurban bayramı sonrası Anadolu'da bir artış yaşadık. Diyarbakır, Konya, Kayseri, Gaziantep, Batman, Van, Muş, Hakkari ve Ankara'da yüzde 100'ü aşan artışlarımız oldu. Bu illere tek tek gidip orada çalışmalar gerçekleştirdik. Yerinde yaptığımız değerlendirmelerle kısa sürede kontrol altına alındığını gördük. Tedbirlerle hayatı kısıtlamadan olumlu neticeler alabildik.

Toplumda sıkça tartışılan bir konuya değinmek istiyorum. Sadece semptomlu hastaları bildirdiğimiz için hasta kavramını kullanmayı tercih ettik. Bu konuda birçok eleştiriye maruz kaldık. Görüyorum ki vatandaşımız pozitif çıkan, evinde takip edilen hepsinden haberdar olmak istiyor. Bu vakalar ile ilgili her türlü bilgi sistemimizde kayıtlı. HES kodu sorgulaması bu veri tabanından yapılarak riskli kişiler tespit edilebilmektedir. Hasta ve ağır hasta sayısını eksiksiz paylaşıyoruz.

Test kapasitemizi arttırdık, arttırmaya devam ediyoruz. Bunu test sayılarının artışından da fark ediyorsunuz. Bunu önümüzdeki günlerde 200 binli rakamların üzerine çıkaracağız. Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda semptom göstermeyen pozitif vakaları günlük tabloda vermeyi planlıyoruz.

Aşılarımızdan biri gönüllüler üzerinde denenmeye başlamıştır. 44 gönüllüye uygulama yapıldı, bir yan etki görülmedi. Nisan ayında ilk aşımıza kavuşmayı ümit ediyorum.

Aşı çalışmaları

Aşılarımızdan biri gönüllüler üzerinde denenmeye başlamıştır. 44 gönüllüye uygulama yapıldı, bir yan etki görülmedi. Nisan ayında ilk aşımıza kavuşmayı ümit ediyorum.

3. zirveyi yaşayan iller

Ekimin ikinci haftasından itibaren salgın karşısında öncekilerden daha ciddi bir sınavdayız. Kış ayının gelmesi ile birlikte, kapalı alanda bir arada olmanın da getirdiği risk ile tüm dünyada bir artış başladı. Bugün birçok ülke kapanma tedbirlerine yeniden başlamak zorunda kaldı. İstanbul, Bursa, İzmir'de başlayan artış trendi tüm ülkeye yayılmış durumdadır. Gidişatı durdurmak için radikal tedbirlere başvurmamız kaçınılmaz olmuştur. İstanbul Bursa Kocaeli İzmir 3. zirveyi yaşıyorlar. Daha ağır tedbirler kaçınılmaz olacaktır.

Ağır hasta sayımız 4 bin 641'e çıktı. Son 24 saatte 168 can kaybımız, 6 bin 814 hasta sayımız var. Bugünün toplam vaka sayısı ise 28 bin 351. İyileşen hasta sayımız ise 3 bin 911.

Toplam günlük vaka sayısı, yani pozitif olan herkes, artı hasta sayısı olarak da ayrıca bu sütunu devam ettirmeyi düşünüyoruz. Yarından itibaren görmüş olacağız.

Aşı çalışmalarında son durum ne?

Dünyada faz 3 çalışmasına geçmiş epey aşı oldu. Toplamda 60 küsür aşının faz-1, faz-2 safhasında olduğunu, faz-3 safhasında da önemli miktarda aşı oldu. Bu aşılardan 2 tanesinin faz-3 çalışmaları Türkiye'de devam ediyor. Bir tanesi Pfeizer, bir tanesi de Snovak. İkisinin de faz çalışmaları devam ediyor. ikisinde de önemli, ciddi yan etkileri olmadığını söyleyebilirim. Erken dönemde uygulamaya geçecek aşılarla ilgili yakın takipteyiz.

Bir diğer aşı da Rusya'da geliştirilen aşı. O aşının da toksikoloji boyutuyla ilgili tamamlanması gereken bir durum söz konusu idi. Yakın zamanda laboratuvarımızda çalışma başlamış olacak. Dolayısıyla faz-3 çalışmasını devam ettirmek mümkün olacak.

Bu aşıların, yani vatandaşımıza uygun bulduğumuz aşının etkinlik ve güvenilirliğini önemsiyoruz. Etkin ve güvenilir olduğunu bildiğimiz aşıları erken dönemde tedarik ederek vatandaşımızla buluşturmak istiyoruz. Bizim bu dönemde Snovak dediğimiz inaktif aşıyla diyaloglarımız devam ediyor. Bir sözleşme yapıldı. Aralık, ocak ve şubat ayında bir sorun olmazsa yapılan sözleşme ile 50 milyon aşı için imza atıldı.

Aralık ayında asgari 10 milyon olmak üzere, ama 20 milyon hedefliyoruz. Ocak ayında 20 milyon. MRNA aşısı için de aralık ayında 1 milyon, devamında da 25 milyona kadar aşının verilebileceği şeklinde görüşmelerimiz devam ediyor. Rusya ve diğer aşılarla da irtibat halindeyiz. Önemli olan, çok erken dönemde güvenilirliğini ve etkinliğini bildiğimiz aşılarla başlayalım istiyoruz.

Muhtemelen 11 Aralık gibi bu aşı takvimi başlanabilir diyebilirim, bir aksilik olmazsa. Yerli aşılarla ilgili inaktif olan 4 tane aşımız var. 1 tanesi faz çalışmasına geçti. 44 gönüllü vatandaşımıza yapıldı, herhangi bir sorun görülmedi. En geç nisan ayında uygulamaya geçeceğimizi düşünüyorum. Birden fazla yerli aşımız olacak.

Yeni kısıtlamalar olacak mı?

Geçen hafta sonu başladı kısıtlamalar. Ortalama 2 hafta içerisinde sonucu değerlendirmek mümkün olur. Dolayısıyla şu an değerlendirmek için erken. Önümüzdeki hafta bu kısıtlamaların pandeminin seyrini nasıl etkilediğini görmüş olacağız. Ona göre de ilave tedbir alınıp alınmaması gerektiği öneri olarak sunulmuş olacak.

'Biz hafta sonu 20 ile sabah 10 arası sokağa çıkma yasağı olacak' demiş olsaydık aynı algı olmazdı. Ama aslında olan buydu. Bu, gerektiğinde daha da genişletilebilir. Gelecek hafta Bilim Kurulu'nda zaten değerlendirmiş olacağız. Önemli olan vatandaşımızın bireysel olarak hassasiyetle uymaları gerektiğidir. Zorunlu olmadıkça, evden mümkün mertebe çıkmamalıyız. Ev ortamında bulaşların çok yoğun olduğunu biliyoruz.







