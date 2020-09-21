Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları:

Türkiye salgının en başından itibaren hem tedbirler hem hizmetleri bakımından küresel çapta örnek gösterilen ülkeler arasında yer almıştır.

İzolasyonda olan kişilerin kurallara uyup uymadıkları yakından takip edilecek. Maske ve mekan denetimlerinde uygulanan cezaların bazı kamu kurumlarında yapılacak işlemler öncesi ödenmiş olması mecburi hale getirilecek.

Kafe ve restoranların denetimi sıklaştırılacaktır. İzolasyonda olan kişilerin kurallara uyup uymadıkları daha yakından takip edilecektir. İl bazında 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ulaşım saatlerinde sınırlama yapılabilecektir. Maske ve mekan denetimlerinde uygulanan cezaların bazı kamu kurumlarında yapılacak işlemler öncesi ödenmiş olması mecburi hale getirilecek. Süren 8 aşı geliştirme çalışmasından 2'sinde hayvan deneyleri başarıyla tamamlandı. Yılın ilk aylarında hizmete sunmayı planlıyoruz. Kovid-19 hastalığıyla mücadelede yeni bir safhaya geçtik. Elde edilen tecrübeye ve kat edilen mesafeye göre yeni stratejiler geliştiriyoruz.

(Elazığ ve Malatya’daki konutlar) Her iki ilde 2 artı 1 konutlar 510 lira ile 725 lira arasında aylık ödemeyle vatandaşlarımıza teslim edilecektir. 3 artı 1 konutlar için 730 ile 995 lira arasında bir bedel belirlenmiştir.

Akdeniz ve Karadeniz’deki sondaj faaliyetlerimizi kesintisiz devam ettiriyoruz. Tüm imkanlarımızla Doğu Akdeniz’deki haklarımızı koruyoruz. Karadeniz'de keşfettiğimiz doğalgaz rezervi milletimize umut verdi. İnşallah yeni rezervlerle bu sevinci artıracağız.

Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi yok sayıp ısrarla kendi tezlerini, haritalarını kabul ettirmeye çalışanlar diplomasi masasına yaklaşmaya başladı. Büyük ve güçlü Türkiye'nin ayak sesleri daha yüksek tonda duyulmaya başladıkça ülkemize müstemleke gözüyle bakanların telaşları da artıyor.

Ekonomimiz, ikinci çeyrekteki kısmi küçülmenin ardından üçüncü çeyrek için çok güçlü yükseliş mesajları veriyor.



