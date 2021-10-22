Yeni konuklarla canlı yayınlara devam

Geçtiğimiz dönemde ilki gerçekleştirilen etkinliğinin ikincisi, bu hafta NVIDIA GeForce Türkiye Twitch kanalında. Düzenlenecek canlı yayınlarda sanatçıların ve içerik üreticilerinin yaratıcı süreçleri, iş akışları ve bu akışında NVIDIA Studio platformundan nasıl faydalandıkları konuşulacak.

3B tasarım, render alma, video düzenleme, hareketli grafik, fotoğrafçılık, grafik tasarım, mimari görselleştirme ve yayıncılık gibi yaratıcı alanlarda kullanıcılara yüksek performans sağlamayı amaçlayan, sanatçıları ve endüstri profesyonellerini destekleyen platformun detayları canlı yayında konuşulacak.



