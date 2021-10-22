Kültür & Sanat Yeni konuklarla canlı yayınlara devam

Yeni konuklarla canlı yayınlara devam

Kültür & Sanat

Yeni konuklarla canlı yayınlara devam

Moda Fotoğrafçısı/Reklam Yönetmeni Koray Birand, Fotoğrafçı Dilan Bozyel ve İçerik Üreticileri Enis Kirazoğlu ve Can Sungur’un katılacağı NVIDIA Studio Creative Weekend isimli canlı yayın etkinliği, 23-24 Ekim tarihlerinde saat 20.00’de gerçekleşecek.

22 Ekim 2021, Cuma 22:47 Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz dönemde ilki gerçekleştirilen etkinliğinin ikincisi, bu hafta NVIDIA GeForce Türkiye Twitch kanalında. Düzenlenecek canlı yayınlarda sanatçıların ve içerik üreticilerinin yaratıcı süreçleri, iş akışları ve bu akışında NVIDIA Studio platformundan nasıl faydalandıkları konuşulacak. 

3B tasarım, render alma, video düzenleme, hareketli grafik, fotoğrafçılık, grafik tasarım, mimari görselleştirme ve yayıncılık gibi yaratıcı alanlarda kullanıcılara yüksek performans sağlamayı amaçlayan, sanatçıları ve endüstri profesyonellerini destekleyen platformun detayları canlı yayında konuşulacak.  


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