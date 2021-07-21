Ekonominin aşırı döviz kuru hareketleri, salgın gibi nedenlerden etkilendiği olağanüstü dönemlerde, sivil toplum kuruluşları da elini taşın altına koyuyor. Bunların başında gelen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), her zorlanılan dönemlerde devreye aldığı ‘Nefes Kredisi’nin 8’incisini de bu yıl hayata geçiriyor. Virüsün etkisini azaltmak için geçen yıl da sağlanan Nefes Kredisi’nin bu yılki başvuruları 1 Haziran’da başlamıştı. Başvurular 31 Temmuz’da bitiyor. Yani son 11 gün. Fırsatı kaçırmayın.

ÖDEMELER 12 TAKSİTTE

Toplam 7 milyar liralık ‘2021 Nefes Kredisi’, TOBB, oda ve borsaların bankalara aktardıkları kaynaklar ile küçük ve orta büyüklükteki işletmelere (KOBİ) uygun koşullarda finansman desteği sağlamak amacıyla hayata geçiriliyor. İşletmelere 6 ay ödemesiz dönem imkanı sunacak uygulamada, kredi geri ödemeleri 12 eşit taksitte yapılacak. 18 ay vadeli işletme kredisinin faiz oranı da yıllık yüzde 17.5 olacak. Ödemeler ise 2022’de yapılmaya başlanacak.

‘CİRO KAYBI’ ŞARTI KALKTI

Kredi paketi ile yıllık cirosu 10 milyon liranın altında olan ticaret, deniz ticaret, sanayi, ticaret ve sanayi odaları veya ticaret borsasına kayıtlı üyelerin artan finansman ihtiyacı karşılanacak. 2020 yılı cirosu 1 milyon lirayı aşmayan KOBİ’ler azami 50 bin lira, cirosu 1-10 milyon lira olan KOBİ’ler ise azami 200 bin lira kredi kullanabilecek. Paketin koşulları arasında yer alan 2020 yılı cirosunda 2019’a göre yüzde 25 kayıp yaşanması şartı, proje başlangıcından üç hafta sonra gelen yoğun talep üzerine kaldırıldı. Krediden bu yıl 50 bin işletmenin faydalanması bekleniyor.

ÜYELİK BELGESİ GEREKİYOR

Paket, Hazine ve Maliye Bakanlığı öncülüğünde 10 bankanın katılımıyla TOBB ve Kredi Garanti Fonu (KGF) işbirliğinde hayata geçiriliyor. TOBB bünyesinde faaliyet gösteren 365 oda ve borsaya kayıtlı, ciro kaybı yaşayan işletmeler, üye oldukları oda ve borsalardan alacakları üyelik (faaliyet) belgesiyle banka şubelerine başvurabilecek. Krediden faydalanmak isteyen işletmeler, üyelik belgesini oda ve borsalara gitmeden, çevrimiçi ortamda TOBB veya oda ve borsaların sistemlerinden e-belge olarak da edinebilecek. 1 Haziran 2020 tarihi öncesinde alınmış olan faaliyet belgeleri kredi başvurusunda kullanılamayacak.

KAMU BANKALARI ÖNE ÇIKIYOR

Destek veren 10 banka şöyle:

Halkbank, Ziraat Bankası, VakıfBank, İş Bankası, Garanti, Yapı Kredi, kAkbank, Denizbank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım.

(KGF’ye ödenecek yüzde 0.03 (onbinde üç) oranındaki kefalet başvuru bedeli ve komisyonu ile yüzde 1 oranındaki banka komisyonu dışında ilgili banka tarafından firmalardan herhangi bir masraf ve komisyon talep edilemeyecek.

ŞİRKETLERİ TÜNELİN SONUNA ULAŞTIRACAK

İşçi ve işvereni pandeminin etkilerinden korumak için Mart 2020’de devreye alınan Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ), işten çıkarma yasağı, ücretsiz izin ve ücretsiz izne gönderilenlere nakdi destek 30 Haziran 2021’de sona ermişti. Tam da normalleşmeye geçilen bu dönemde Nefes Kredisi’nin piyasaya faydasına yönelik POSTA’ya özel açıklamalarda bulunan İstanbul Ticaret Odası (ITO) Başkanı Şekib Avdagiç, “Nefes Kredisi Paketi’ni yeni normalleşme etabında işletmelerimizi tünelin sonuna ulaştıracak en sağlam vasıtalardan biri olarak görüyoruz” dedi.

Tüm nefes kredilerinde olduğu gibi bu kez de kredi mekanizmasına en büyük katkıyı 430 bin firmanın üye olduğu İstanbul Ticaret Odası’nın verdiğini belirten Avdagiç, şunları söyledi:

“Nefes Kredisi özellikle hizmetler sektöründeki firmalar ile finansman ve hammadde koşulları nedeniyle zor günlerden geçen işletmelere katkı sağlayacak. İç tüketimin korunması için fırsat sunacak. Şu anda üretim ve ihracat tarafında olumlu bir gidişat var. Aşılamanın sağladığı olumlu bir atmosfer bulunuyor. Bunlar yeni kredi mekanizmasıyla daha da güçlenmiş olacak.”

KİM NE DEDİ?

İstanbul Ticaret Borsası (ISTIB) Başkanı Ali Kopuz: Pandemi, üretimden dağıtıma kadar tüm ekonomik aşamaların sağlıklı işleyişini zorlaştırıyor. İş dünyası, bu kredi sayesinde nefes alacak.

Anadolu Aslanları Işadamları Derneği (ASKON) Başkanı Orhan Aydın: Krediye başvuracak olan firmaların bunu suiistimal etmeden amacı dahilinde kullanmaları çok önemli. Bu durum kontrol edilmeli.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran: Odanın kaynaklarını pandemi nedeniyle sıkıntı çeken ticari hayata nefes olmak için ayırdık. Tüm kaynaklarımızla üyelerimizin yanındayız.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir: Kredi, birçok küçük işletmenin sorunlarına bir nebze olsun derman olacak.