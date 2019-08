Yeni kuşağın masalı isme özel

Pedagogların tavsiyesi bebeklik çağından itibaren çocuklara her gün masal kitabı okunması yönünde. Kendine güvenen çocuklar, hayal gücü gelişmiş çocuklardır. Türkiye’nin ilk isme özel çocuk kitabı: Sihirli Yolculuk çocuklara kendilerini özel hissedecekleri bir dünyanın kapılarını açıyor. Her çocuğun ismindeki harflerden uyarlanan hikayeler ile onlara özel bir masal kitabı hazırlanıyor. Çocuklar, yolculuğun sonunda kendi isimlerine ulaşıyor ve kitabın sadece onlar için özel olduğunu fark ediyorlar. Hem okuma sevgileri pekişiyor, hem unutamayacakları bir anı oluyor.

Uzman Psikolojik Danışman, Serap Eren, “Çocuklara kitap okuma sevgisini vermek için ilgilerini çeken, uygun kitapları okumak çok önemlidir. Hayal gücünü destekleyen ve okumaya özendiren bu kitaplardan her çocukta bir tane olmalı. Sihirli Yolculuk kitapları, çocukların isimlerine özel olarak hazırlanıyor. Sihirli Yolculuk’ta her harf için ayrı bir hikaye var. Örneğin Alya adlı bir çocuk, hikayesi boyunca Astronot, Leopar, Yıldız ve Anka Kuşu ile karşılaşıyor. Her biriyle farklı maceralar yaşıyor, yardımlaşıyor, sosyalleşiyor, problem çözüyor, ve kitap boyunca birbirinden farklı duyguları yaşıyor. Her hikayeden topladığı harfler ile yolculuğunun sonunda kendi adına ulaşıyor.” diyor.

DİL-BİLİŞSEL BECERİLERİNİN GELİŞİMİ ADINA ÖNEMLİ

Klinik Psikolog İpek Gökozan da, “Çocuk gelişiminde kitap okumak kritik bir öneme sahiptir.” diyerek, “Ebeveyn ve çocuk birlikte kitap okurken hem şahane zaman geçiriyorlar, hem de dil-bilişsel becerilerinin gelişimi ve hayal gücünün desteklenmesi adına çok iyi bir yatırım yapmış oluyorlar. Çocuklara kitap okuma alışkanlığını kazandırmak adına Sihirli Yolculuk kitapları çok güzel bir başlangıç. Çocukların kendini özel hissedeceği bu kitapları tüm ailelere öneriyorum.” diye ekliyor.

SİHİRLİ YOLCULUK’UN ÇOCUK GELİŞİMİNE KATKISI

Sihirli Yolculuk kurucu ortaklarından Gülçin Bilgin Gezer, “Sihirli Yolculuk kitapları ile hedefimiz çocuklara okuma sevgisi kazandırıp, sosyal, zihinsel ve duygusal gelişimlerini destekleyici hikayeler sunarken; yetişkinlere de farklı, yaratıcı ve çocuk gelişimini destekleyen bir hediye alternatifi yaratmak. Eğitici ve özel bir hediye arayan herkes çocuklara sihirli bir kitap hediye edebilir. Sihirli Yolculuk fikri, yaklaşık 2 yıl önce bir çocuk doğum gününe giderken, farklı ve çocuğun gelişimini destekleyecek bir hediye arayışımızla birlikte ortaya çıktı. Dikkat ederseniz tüm doğumgünü partilerinde çocuklara benzer oyuncaklar, kıyafetler alınıyor ve bir süre sonra kenara atılıyor. Biz de hem çocukları hem yetişkinleri mutlu edecek, daha kalıcı ve özel bir hediye alternatifi yarattığımıza inanıyoruz. Bir eğitim- teknoloji girişimi olarak ortaya çıkardığımız Sihirli Yolculuk, çocuk gelişimine ve psikolojisine olan katkıları ile hem çocuk gelişimi uzmanları ve psikologlardan hem de anne-babalardan tam not aldı. Sihirli Yolculuk’un çizimleri ve hikaye içerikleri 0-8 yaş grubu çocuklar için uygun olacak şekilde hazırlandı ve çocuk psikologları ve psikolojik danışmanlar tarafından onaylandı. Müşterilerimiz genellikle 25-45 yaş aralığındaki anne-babalar. Kendi çocukları için tercih edenlerin yanında, yeğenlerine ve arkadaşlarının çocukları için de satın alanlar oldukça fazla. Ayrıca anneanne ve babaannelerin de torunları için tercih ettikleri bir hediye.