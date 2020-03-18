Yeni MacBook Air tanıtıldı! İşte özellikleri ve Türkiye fiyatı

Yeni Macbook'un CPU perfomansı 2 kat daha hızlı olmakla birlikte grafik performansı olarak %80'lik bir artış söz konusu. Ayrıca yeni model en az 256 GB depolama kapasitesi ile birlikte geliyor. Yine eski ekranlarda bulunan retina ekran yer alan modelde Touch ID, geniş trackpad ve uzun ömürlü batarya bulunuyor. İşletim sistemi olarak macOS Catalina yer alıyor.

Yeni modelde 4 çekirdekli işlemcileri ilk kez kullanmaya başlayan Apple, 3.8 GHz'ye kadar Turbo Boost özelliğine sahip 1.2 GHz 4 çekirdekli 10. nesil Core İ7 İntel işlemcileri tercih etmiş. Böylece yeni model önceki nesle kıyasla 2 kata kadar daha hızlı performans sunmakla birlikte Intel Iris Plus Graphics ile birlikte grafik performansında da %80'e varan bir artış söz konusu.

Yeni model 16-inch MacBook Pro'larda yer alan yeni nesil '''magic'' klavye ile birlikte geliyor. 1mm tuş hareket açıklığına sahip makas klavye ile istikrarlı kullanım sunan MacBook'un yeni ters ''T'' tuş dizilimi, kullanıcılarının klavyeye bakmadan yazı yazmasını kolaylaştırıyor.

Önceki modeller gibi altın, gümüş ve uzay grisi renk seçenekleriyle gelen MacBook, 256 GB'dan 2 TB'a kadar artırılabilen SSD kapasitesi, macOS catalina işletim sistemi ve 13 inch ekran boyutuyla kullanıcılara sunuluyor.

Ek Özellikler

Üçlü mikrofon dizilimi arkadaşlarınızla ve ailenizle yaptığınız FaceTime görüşmelerinde sesinizi daha net yakalıyor.

Sektörün en iyisi olan Force Touch trackpad imleci daha hassas bir şekilde kontrol etmenize ve multi-touch hareketlerini kullanarak gezinmenize imkan veriyor.

Thunderbolt 3 bağlantı noktaları tek bir konnektörle veri aktarımı, şarj ve video çıkışı sağlıyor.

Bir MacBook Air’de ilk kez 6K’ya kadar harici ekran desteği veriliyor.

Gelişmiş stereo hoparlörler AppleTV+ içeriklerini izlemek veya Apple Arcade’de oyun oynamak gibi aktiviteler için etkileyici ve geniş stereo ses sunuyor.

Yeni MacBook Air 999 dolar perakende, 899 dolar eğitim mağazası fiyatıyla satışa sunulan MacBook Air ülkemizde 7.999,00 TL başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu. Yapılan özelleştirmeler ile laptopun fiyat tam 18 bin TL‘ye kadar çıkıyor.



