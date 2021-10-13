Yeni MacBook Pro’ların tanıtım tarihi belli oldu

Apple, 18 Ekim’de online olarak bir etkinlik gerçekleştirecek. Türkiye saati ile 20:00’da başlayacak etkinlikte Apple, 14 ve 16 inçlik MacBook Pro modellerini tanıtacak.

Yeniden tasarlandığı iddia edilen bilgisayarlarda daha ince ekran çerçevelerinin kullanılması bekleniyor. Daha önce ortaya çıkan haberlerde cihazların 3024 x 1964 ve 3456 x 2234 piksel çözünürlüklere sahip olacağı belirtilmişti.

M1 işlemciye göre daha yüksek performans sergilemesini beklenen M1X işlemciyle gelmesi beklenen cihazların 32 GB’a kadar RAM desteği de sunacağı ifade ediliyor.

Tüm bunlara ek yeni MacBook Pro’larda MagSafe desteği ile HDMI ve SD kart bağlantı noktalarının yer alacağı ifade ediliyor.







