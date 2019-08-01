Yeni Malatyaspor Avrupa Ligi'nde tur atladı
Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında deplasmanda Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımını 1-0 yenerek tur atladı
Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında deplasmanda Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımını 1-0 yenerek tur atladı.
17. dakikada Jahovic'in ceza sahası yayı gerisinden şutunda, top yandan auta çıktı.
30. dakikada sağ kanatta aldığı topla ceza sahasına sokulan Vukusic'in plase vuruşunda, kaleci Farnolle yatarak topu kontrol etti.
37. dakikada ev sahibi takımdan Çekiçi ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı.
Karşılaşma, Yeni Malatyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
AA