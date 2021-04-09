Yeni Malatyaspor başkan adayı koronavirüse yenik düştü

Yeni Malatyaspor’da başkanlıpa adaylığını koyan iş insanı Şevket Salik koronavirüs nedeniyle 52 yaşında hayatını kaybetti.

Bölgenin ünlü iş insanlarından Şevket Salik, bir süre önce koronavirüse yakalanmış ve entübe edilerek yoğun bakıma alınmıştı. Malatya Eğitim ve Araştırma hastanesinde 1 haftadır yoğun bakımda olan Salik'in yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği öğrenildi.

3 çocuk babası Salik'in cenazesi ise Malatya Şehir Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazın ardından defnedildi.