Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'in babası hayatını kaybetti
Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'in babası Ömer Gevrek geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
03 Haziran 2020, Çarşamba 16:39 Son Güncelleme:
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Yeni Malatyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada "Kulüp Başkanımız Adil Gevrek'in babası Ömer Gevrek (76) geçirdiği kalp krizi sonucu hakkın rahmetine kavuşmuştur. Merhuma Allah'tan rahmet, Kulüp Başkanımız Adil Gevrek, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" denildi.
https://twitter.com/YMSkulubu/status/1268165579988512768