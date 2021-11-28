Yeni Malatyaspor: Ertaç, Semih, Wallace, Sadık, Haddadi, Ndong, Mallan, Chouiar, Hafez, Nshimirimana, Adem

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan, Berka, Emre Kılınç, Babel, Barış, Diagne

Maç Yeni Malatya Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan, VAR hakemi ise Ümit Öztürk oldu.