Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu
Süper Lig'in 14. haftasında Yeni Malatyaspor, Galatasaray'ı ağırlayacak. Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu.
28 Kasım 2021, Pazar 17:54 Son Güncelleme:
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Yeni Malatyaspor: Ertaç, Semih, Wallace, Sadık, Haddadi, Ndong, Mallan, Chouiar, Hafez, Nshimirimana, Adem
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan, Berka, Emre Kılınç, Babel, Barış, Diagne
Maç Yeni Malatya Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan, VAR hakemi ise Ümit Öztürk oldu.
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