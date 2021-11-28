Futbol Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu

Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu

Futbol

Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 14. haftasında Yeni Malatyaspor, Galatasaray'ı ağırlayacak. Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu.

28 Kasım 2021, Pazar 17:54 Son Güncelleme:
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Yeni Malatyaspor: Ertaç, Semih, Wallace, Sadık, Haddadi, Ndong, Mallan, Chouiar, Hafez, Nshimirimana, Adem

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan, Berka, Emre Kılınç, Babel, Barış, Diagne

Maç Yeni Malatya Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan, VAR hakemi ise Ümit Öztürk oldu.

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