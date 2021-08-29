Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK'yı 2 golle geçti
Süper Lig'in 3. hafta maçında Yeni Malatyaspor ile Gaziantep FK, Malatya'da karşılaştı. Maçı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.
29 Ağustos 2021, Pazar 10:51 Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 3. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK'yı ağırladı. Karşılaşma konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Yeni Malatyaspor’un gollerini Adem Büyük ve Tetteh kaydetti.
Ligde puanını 6'ya çıkaran Yeni Malatyaspor, sahasında aldığı ilk galibiyetle taraftarını mutlu etti. Maç sonu futbolcuları tribüne çağıran taraftarlar, birlikte galibiyetin tadını çıkarttılar.
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