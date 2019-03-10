Yeni Malatyaspor Kulübünün lisanslı ürünlerinin satılacağı "ymsstore" mağazası, İstanbul'da açıldı.

Esenler'deki Davutpaşa Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezindeki mağazanın açılışına sarı-siyahlı kulübün başkanı Adil Gevrek, yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Erol Bulut, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkçi, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker, MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ile Malatyalı akademisyenler, işadamları, siyasiler ve taraftarlar katıldı.

Açılışa büyük katılım sağlayan Evkur Yeni Malatyasporlu taraftarlar, sevgi gösterilerinde bulunduğu başkan Adil Gevrek ile teknik direktör Erol Bulut ile fotoğraf çekildi.

Organizasyonda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Adil Gevrek, "Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Malatya'da iki mağazamız vardı. İstanbul'da yaşayan çok hemşerimiz var. Onların da büyük talepleri vardı. Esenler'de en çok Malatyalının yaşadığı ilçelerden birinde açılışımızı yapıyoruz. Amacımız taraftarlarımıza hizmet etmek." diye konuştu.

Erol Bulut ise mazağanın güzel olduğunu belirterek, "Esenler, Malatyalıların yoğun olduğu bir bölge. Kulüp yönetimimiz böyle bir karar alıp, burada bir mağaza açtı. İnşallah Malatyaspor'a hayırlı olacak." ifadelerini kullandı.

"RADİKAL KARARLAR ALACAĞIZ"

Bulut, basın mensuplarına yaptığı açıklamada ise takımda yaşanan sakatlıkların kötü gidişatın birinci nedeni olmadığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bu gidişatı sadece sakatlıklara bağlamamamız lazım. Hepimizin oturup aynada kendimize bakması gerekiyor. Bu takım nasıl başladı, nereye geldi, şu an nerede? Herkes üstüne düşen görevi en iyi şekilde yapmak zorunda. Çok sakatlık yaşadık. Şu anda 6 futbolcumuz aramızda yok. İkinci yarıda istediğimiz ilk 11'i sahaya süremedik. Sezon başında iki stoperimiz Sadık Çiftpınar ve Arturo Mina iken şimdi Murat Akça ve Mustafa Akbaş oynuyor. Akbaş, aramıza geç katıldığı için hazırlık dönemini iyi geçiremedi. Bunun eksiklerini yaşıyoruz. Aleyhimize verilen kararlar, verilmeyen penaltılarımız, rakiplere verilen penaltılar var. Onlar da boynumuzu büktü. Üçüncülükten altıncılığa düştük."

Uzun zamandır bazı futbolcularda performans düşüklüğü olduğunu bildiren genç teknik adam, şunları kaydetti:

"Bunların nedenlerini araştırıyoruz. İçimizde halletmemiz gereken bazı şeyler var. Radikal kararlar alacağız. Burada önemli olan Evkur Yeni Malatyaspor, bireyler değil. Kendimi de işin içine katarak söylüyorum; herkes kendisine çeki düzen vermeli. Bu performans düşüklüğünün neden olduğunu herkesin kendisine sorması lazım. Futbol sadece antrenman yapıp hafta sonu maça çıkmak değil. Futbolcular, antrenman dışında da kendilerine bakmak zorunda. Sözleşmesi biten futbolcular var. Sözleşmeyi ilk sırayı alıp onu düşünmesi değil, göstereceği performans önemli. İyi olduğu sürece futbolcu istediği sözleşmeyi elde edecektir ama önemli olan göstereceği performanstır. Bu takımın hedefleri var ve o hedefe hep beraber yürümemiz lazım. Arkadaşlar birey olarak kendilerini düşünüyorlarsa yanlış yoldayız demektir. Kesinlikle bununla ilgili karar alacağız."

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselen takımının tarih yazdığını aktaran Erol Bulut, "Bu takım ve futbolcular tarih yazdı. Malatyaspor tarihinde kupada yarı final yok. Tarih yazmaya da devam edecek. Final oynayıp kupayı Malatya'ya götürmek istiyoruz. Diğer hedefimiz olan ilk 6'nın içinde olmaktan da uzak değiliz. Şu anda 6. sıradayız. Ligde önümüzdeki 9 maçı en iyi şekilde oynayıp, galip gelerek istediğimiz hedefi gerçekleştireceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.

AA



