Yeni Malatyaspor kötü gidişin faturasını iki oyuncuya kesti

BtcTurk Yeni Malatyaspor 8 haftadır kazanmıyor. Son 6 maçından mağlup ayrılan Malatyaspor, 5 maçtır takımın başında olan ve çıktığı tüm maçları kaybeden Kemal Özdeş'i gönderdi.

Özdeş'in ayrılığının akabinde Gökhan Töre ile Mustafa Akbaş da 'disiplinsiz davranış' gerekçesiyle kadro dışı bırakıldı.

Malatyaspor yönetimi konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmazken iki oyuncuyla sezon sonunda yolların ayrılması bekleniyor.

Gökhan Töre sezon başında Beşiktaş'tan bedelsiz olarak transfer edilmişti. Mustafa Akbaş ise Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra bir süre kulüpsüz kalmış, daha sonra Yeni Malatyaspor'la anlaşmıştı.







