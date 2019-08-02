Tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi eleme turuna katılan ve rakibi Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana'yı eleyen Yeni Malatyaspor'da bir üst tura yükselmenin mutluluğu yaşanıyor. Yeni Malatyaspor’un 3. eleme turundaki rakibi sırp ekibi Partizan oldu. Futbolseverler internette sıklıkla Yeni Malatyaspor Partizan maçı ne zaman? sorusunu aratıyor. İşte Yeni Malatyaspor Partizan maçı ile ilgili detaylar…

İkinci kez mücadele ettiği Süper Lig'i geçen sezon gösterdiği performansla 5. sırada bitiren sarı-siyahlılar, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.

Malatya şehrinin 16 yıl sonra bir takımı Avrupa Lig'inde mücadele ederken bu hasret 25 Temmuz'da oynanan Olimpija Ljubljana maçıyla sona erdi.

İkinci eleme ilk maçında sahasında 2-2 berabere kaldığı Slovenya temsilcisini deplasmanda 1-0 yenen Malatya ekibi, bir üst tura yükseldi.

Malatya ekibinin 3. eleme turundaki rakibi ise Galler ekibi Connah's Quay Nomads'i eleyen Sırp ekibi Partizan oldu.

3. eleme turunda ilk maçlar 8 Ağustos, rövanş mücadeleleri ise 15 Ağustos'ta oynanacak. Müsabakanın kanalı ve saati ile ilgili bilgiler henüz netleşmedi.