UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Sırbistan temsilcisi Partizan ile karşılaşacak Yeni Malatyaspor'un, UEFA kadrosu belirlendi. Peki, Yeni Malatyaspor Partizan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Yeni Malatyaspor Partizan maçının kadrosu …

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 8 Ağustos'ta deplasmanda, 15 Ağustos'ta ise Malatya'da Sırbistan temsilcisi Partizan ile karşılaşacak Yeni Malatyaspor'un, UEFA kadrosu belirlendi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda seçilen oyuncuların UEFA'ya bildirildiği kaydedildi.

Yeni Malatyaspor'un UEFA'ya bildirdiği kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Mustafa Akbaş, Nuri Fatih Aydın, Muhammed Bilal Barman, Thievy Bifouma, Rahman Buğra Çağıran, Ufuk Ceylan, Issam Chebake, Abdulsamet Damlu, Mitchell Donald, Fabien Farnolle, Moryke Fofana, Teenage Hadebe, Ahmet Ildız, Adis Jahovic, Erkan Kaş, Guilherme Costa Marques, Arturo Mina, Ghaylen Chaaleli, Gökhan Töre, Eren Tozlu, Robin Yalçın, Erşan Yaşa, Mehmet Suha Yiğit, Murat Yıldırım, Berk Yıldız.

PARTİZAN MAÇININ BİLETLERİ YARIN SATIŞA SUNULUYOR

Yeni Malatyaspor’un UEFA Avrupa Kupası 3. Ön Eleme turu rövanş maçında 15 Ağustos Perşembe günü Partizan ile evinde oynayacağı maçın biletlerinin yarın satışa sunulacağı belirtildi.

Biletlere taraftarların ilgi göstermesi beklenirken, sarı-kırmızılı takımın Partizan karşısında taraftar desteğini arkasına almayı planladığı belirtildi. Yeni Malatyaspor’un tarihinde ilk kez Avrupa Kupasında mücadele ediyor olması şehirde de farklı bir heyecan oluşturdu. 15 Ağustos Perşembe günü saat 20.00’da Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanacak maç biletlerinin yarından itibaren satışına başlanacağı ifade edildi.

Yeni Malatyaspor- Partizan maçının bilet fiyatları şu şekilde:

Batı alt: 80, batı üst: 60, batı üst aile: 60, doğu alt: 45, doğu üst: 40, güney alt: 25, güney üst: 25, güney alt: 25, kuzey alt: 25, kuzey üst: 25, misafir tribün: 25 TL.