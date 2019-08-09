Yeni Malatyaspor tur şansını rövanşa bıraktı
Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Sırbistan temsilcisi Partizan'a deplasmanda 3-1 mağlup oldu
4. dakikada ev sahibi Partizan 1-0 öne geçti. Soumah'ın sağdan pasında kaleye yakın bir noktada topla buluşan Sadiq, boş pozisyonda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
27. dakikada Yeni Malatyaspor ceza sahasında topla buluşan Soumah'ın yakın mesafeden çektiği şutu kaleci Farnolle kurtardı.
35. dakikada Robin Yalçın'ın ceza sahası dışından çektiği şutu Partizan kalecisi Stojkovic kornere çeldi.
Karşılaşma, Partizan'ın 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
AA