Futbol Yeni Malatyaspor, Wallace'ı transfer etti

Yeni Malatyaspor, Wallace'ı transfer etti

Futbol

Yeni Malatyaspor, Wallace'ı transfer etti

Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Lazio'nun Brezilyalı futbolcusu Wallace Fortuna dos Santos'u transfer etti.

30 Eylül 2020, Çarşamba 23:25 Son Güncelleme:
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Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-siyahlı kulüp, 25 yaşındaki savunma oyuncusu ile sözleşme imzaladı. Kulübün sosyal medya hesabından Wallace'ın sözleşme imzaladığı fotoğraf paylaşılarak, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Wallace Fortuna dos Santos'un bonservisi ile transferi konusunda Lazio Kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Kulübümüz ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Wallace Fortuna dos Santos'a hoş geldin diyor, asil formamızla başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

AA


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