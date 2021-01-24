Futbol Yeni Malatyaspor:0 Galatasaray:1 (Maç sonucu)

Yeni Malatyaspor:0 Galatasaray:1 (Maç sonucu)

Futbol

Yeni Malatyaspor:0 Galatasaray:1 (Maç sonucu)

Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendi.

24 Ocak 2021, Pazar 18:22 Son Güncelleme:
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Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında Yeni Malatyaspor'a konuk oldu. 10. dakikada Umut Bulut'un sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya kalabalığın arasında iyi yükselen Acquah'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı. 23. dakikada Feghouli'nin savunmanın arkasına verdiği pasla buluşan Babel'in vuruşunda Abdulsamed Damlu son anda topu çeldi, ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

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27. dakikada Saracchi'nin sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya Emre Kılınç'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

35. dakikada Adem Büyük'ün sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Umut Bulut'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

36. dakikada Babel'in sağ kanattan attığı pasla buluşan Emre Kılınç'ın kafa vuruşunu kaleci Abdulsamed Damlu son anda kontrol etmeyi başardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

İkinci yarı

59. dakikada sağ kanattan gelişen Yeni Malatyaspor atağında Chebake'nin ortasıyla buluşan Umut Bulut'un bıraktığı topa ceza alanı ön çizgisinden Tetteh'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

62. dakikada ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Karim Hafez'in vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.

88. dakikada Galatasaray öne geçti. Babel'in ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta top kaleci Abdulsamed Damlu'nun solundan ağlarla buluştu: 0-1

Karşılaşma, Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

AA

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