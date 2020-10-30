Futbol Yeni Malatyaspor'da 2 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Yeni Malatyaspor'da 2 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Futbol

Yeni Malatyaspor'da 2 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'da 2 futbolcunun yeni tip corona virüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

30 Ekim 2020, Cuma 00:39 Son Güncelleme:
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Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, tüm futbolculara, teknik heyete ve tesis çalışanlarına Kovid-19 testi yapıldığı belirtilerek, "Yapılan testler neticesinde iki futbolcumuzda pozitif vakaya rastlanılmıştır. Pozitif sonuçlanan futbolcularımızın takip ve tedavi süreçlerine ilgili prosedür dahilinde başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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AA


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