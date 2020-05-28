Futbol Yeni Malatyaspor'da 6 kişinin corona virüs testi pozitif çıktı

Yeni Malatyaspor'da 6 kişinin corona virüs testi pozitif çıktı

Futbol

Yeni Malatyaspor'da 6 kişinin corona virüs testi pozitif çıktı

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, takımlarında 5'i futbolcu 6 kişinin yeni tip corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

28 Mayıs 2020, Perşembe 19:47 Son Güncelleme:
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Çelikel, yaptığı açıklamada, bugün Nurettin Soykan Tesisleri'nde futbolcular, teknik heyet ve tesis çalışanlarına bir kez daha Kovid-19 testi uygulandığını belirtildi. Test sonucunu paylaşan Çelikel, "Yapılan testler neticesinde 5 futbolcumuz ve bir personelimizde pozitif vakaya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuz ve personelimizin takip ve tedavi süreçlerine, ilgili prosedürler dahilince başlanmıştır." diye konuştu. 

Yeni Malatyaspor'da 22 Mayıs'ta da 1'i futbolcu 2 kişinin yeni tip corona virüs testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.

AA


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