Futbol Yeni Malatyaspor'da corona virüs şoku

Yeni Malatyaspor'da corona virüs şoku

Futbol

Yeni Malatyaspor'da corona virüs şoku

Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'da 1 futbolcu ve 2 kulüp personelinin yeni tip corona virüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

04 Kasım 2020, Çarşamba 19:07 Son Güncelleme:
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Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, tüm futbolculara, teknik heyete ve tesis çalışanlarına Kovid-19 testi uygulandığı belirtilerek, "Testler neticesinde bir futbolcumuz ve iki personelimizde pozitif vakaya rastlanılmıştır. Futbolcumuzun ve personelimizin takip ve tedavi süreçlerine ilgili prosedür dahilinde başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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AA


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