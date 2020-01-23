Yeni Malatyaspor'da yeni hoca Kemal Özdeş Yeni Malatyaspor'un Sergen Yalçın'dan sonraki hocası Kemal Özdeş oldu. Tolunay Kafkas'la anlaşmaya çok yaklaşan sarı kırmızılılar, 51 yaşındaki teknik adamla bazı şartlarda anlaşamayınca anlaşma iptal olmuştu. Kemal Özdeş ve Cihat Arslan'ı gündemine alan Yeni Malatyaspor'da Kemal Özdeş göreve getirilecek.