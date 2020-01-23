Yeni Malatyaspor'da yeni hoca Kemal Özdeş
Yeni Malatyaspor'un Sergen Yalçın'dan sonraki hocası Kemal Özdeş oldu. Tolunay Kafkas'la anlaşmaya çok yaklaşan sarı kırmızılılar, 51 yaşındaki teknik adamla bazı şartlarda anlaşamayınca anlaşma iptal olmuştu. Kemal Özdeş ve Cihat Arslan'ı gündemine alan Yeni Malatyaspor'da Kemal Özdeş göreve getirilecek.
Sergen Yalçın'la yollarını ayıran Yeni Malatyaspor, Kemal Özdeş'le anlaştı. Resmi açıklamanın Sivasspor'la oynanacak Türkiye Kupası maçından sonra yapılacağı öğrenildi.
Kemal Özdeş son olarak Kasımpaşa'da görev yapmış ve oynattığı hücum futboluyla dikkat çekmişti.
Kasımpaşa'nın ardından herhangi bir takımla anlaşmayan Özdeş, Sivasspor maçının ardından Yeni Malatyaspor'un başına geçecek.
Yeni Malatyaspor şu anda ligde 24 puanla 9. sırada bulunuyor.